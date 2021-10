Fiala bude uzavřenější, selfíčka z dovolené skončí, říká v podcastu Background ČT24 komentátor Dolejší

Pokud by se Petr Fiala stal premiérem, pro novináře by to podle Václava Dolejšího znamenalo obrat o 180 stupňů. Oproti Babišovi totiž Fiala vyznává nejen odlišnou politiku, ale také jiné vystupování. K novinářům je zatím vlídný, reportéři ho doposud měli za málo rázného a spíš nudného – také s ohledem na jeho mnohdy košaté a opatrné věty, které se v porovnání s těmi Babišovými obtížně citují v krátkosti.

„Myslím si, že bude spíš uzavřený. Ne proto, že by něco skrýval, ale Petr Fiala je typ politika, který uznává starou politiku a odmítá dělat věci, které považujeme takřka za normální. Například že si na dovolené udělá selfíčko s rodinou a dá ho na sociální sítě, aby to vypadalo, že je jako normální člověk s rodinou na pláži. Petr Fiala tyto věci odmítá, pohrdá tím,“ říká politický komentátor Seznam Zpráv Dolejší.

Případné zasednutí uměřeného Petra Fialy ve Strakově akademii mu s ohledem na kontext nepřijde překvapivé. Před patnácti lety po velkém souboji, překřikování a ranách do stolu „dvou velkých eg“ Mirka Topolánka z ODS a Jiřího Paroubka z ČSSD přišel úřednický premiér a statistik Jan Fišer a také si získal pozornost svou uvážlivostí a klidem.

„Je nejoblíbenějším premiérem a stoupne mu to do hlavy tak, že kandiduje na prezidenta. Ale už netrefí dobu, poptávka po věcném, uvážlivém politikovi upadá a volby vyhraje Miloš Zeman. A teď se ukázalo, že po Andreji Babišovi, který je ukřičený a všem nadává, přichází a zřejmě příštím premiérem bude uvážlivý profesor Petr Fiala, jemuž se média ještě před půl rokem vysmívala, že není žádný lídr,“ poznamenává Dolejší.

S nepříjemnými dotazy vstřícnost opadne

Politice se věnuje přes dvacet let. Nejdřív na stránkách Mladé fronty DNES, později v Hospodářských novinách a teď na webu Seznam Zpráv. Vždy patřil k novinářům, kteří mají mezi politiky dobré kontakty, mezi prvními informoval o složení nových vlád i o pádech těch starých. Až v nynější redakci si zkusil, jaké to je, když s ním předseda vlády odmítá komunikovat.

„Na konci vládnutí Andreje Babiše jsme byli přehlíženi, nezvali nás na některé akce, schválně nám kladli překážky, že poslali pozvánku půl hodiny předem a požadovali aktuální test na koronavirus. Když vám tohle dělají, je pro novináře těžké, aby neztratil objektivitu, protože je vnitřně naštvaný,“ popisuje Václav Dolejší.

Přesto to podle něj není výjimečné chování. S některými novináři nechtěli vycházet už předešlí premiéři. „Miloš Zeman, Václav Klaus i Mirek Topolánek novinářům nadávali. Mirek Topolánek dokonce dal pěstí fotografovi, že ho fotí s kočárkem, měl dojem, že fotí mimino. Nebo si vzpomeňte na Jiřího Paroubka, to byla taky válka s médii, kdy i média ztratila soudnost,“ dává příklady.

Jakkoli je teď okolí možného budoucího premiéra sdílné a ochotné, jakmile začnou novináři klást nepříjemné dotazy, vstřícnost podle Dolejšího opadne. „Je přirozené, že média kontrolují ty, kdo jsou u moci. Jsou nepříjemná a je to otravuje, takže je odhání, jak můžou,“ vysvětluje.