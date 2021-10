Jsem pěšák, který má místo flinty kameru a mikrofon. Kam mě poslali, tam jsem jel, říká dlouholetý zahraniční zpravodaj ČT Miroslav Karas

Odjížděl z Federace, vrátil se do České republiky. Když v Polsku začínal pracovat, polská média měl za vzor, teď by v nich, především v těch veřejnoprávních, pracovat nechtěl. V zahraničí strávil Miroslav Karas jako novinář téměř třicet let, nejvíc právě v Polsku. I proto se mu nejen mezi českými zahraničními novináři přezdívá „český Polák“.

„Byl jsem snad prvním zahraničním zpravodajem rozhlasu, který si na Vinohradech vyzvedl počítač. Pamatuji si program WordPerfect, měl jsem ještě diskety. Byla to doba, kdy se chodilo do polského rozhlasu posílat po trase příspěvky, kdy existovalo ještě velmi složité zařízení na cívkovém magnetofonu, kam se zpráva musela nahrát a poslat po telefonních linkách,“ vzpomíná na své polské začátky v „technologickém pravěku“ Miroslav Karas.

V zahraniční redakci Československého rozhlasu před odjezdem za hranice působil krátce, před tím vytvářel vysílání pro děti. Zahraniční politika, zejména ta polská, byla pro něj koníčkem. A když redakce hledala, koho poslat do Varšavy, volba padla na něj. „Já se opravdu nerozmýšlel. Byl rok 1992, jiná země, jiné podmínky a věděl jsem, že se k práci pro děti a mládež vracet nechci. Bral jsem to jako obrovskou výzvu. Dokonce si myslím, že to byl zásadní krok, který jsem ve svém životě učinil,“ vzpomíná Karas.