Česká televize si připomíná sedmdesát let v éteru

„Připadl mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první diváky Československé televize.“ Takhle to začalo a pokračuje už sedmdesát let. Děkujeme, že se na nás díváte! A nezapomeňte dnes sledovat slavnostní Interview ČT24, pozvání přijala legendární Saskia Burešová. pic.twitter.com/xF4MOCduAY

Televizor měl ale ze začátku doma málokdo. „V úplných počátcích měli televizor jen lidé v Praze a okolí, na celé území Československa se dostal až počátkem 60. let. Zpočátku to fungovalo tak, že se na televizi lidé chodili dívat do domu kultury, knihoven, závodních klubů nebo k sousedům,“ popsal tehdejší situaci Petr Bednařík z katedry žurnalistiky FSV UK.

Opravdu pravidelné vysílání začalo až 25. února 1954. Neprobíhalo ale každý den, jen třikrát týdně. Zpočátku televize spadala pod Československý rozhlas, vysílaly se hlavně živé hry, sportovní přenosy, ale i dokumenty a filmy. Od rozhlasu se ČST odtrhla v roce 1959.

Už od roku 1956 se mohli diváci dozvědět o nejnovějším dění, začaly se totiž vysílat Televizní aktuality a zajímavosti. O tři roky později přibyl publicistický pořad Zvědavá kamera.

V šedesátých letech se začal stavět komplex na Kavčích horách v místě původní zahrádkářské kolonie, kde dodnes ČT sídlí. Podle autora knihy Televize? Televize! Milana Krumla se v této době televize dostala na úroveň srovnatelnou se západními zeměmi.