Knihkupci a nakladatelé nesouhlasí se zvýšením DPH

Nevážíte si vzdělanosti, nevážíte si kultury, tento krok zničí český knižní trh, zaznívá ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů. „Znamenalo by to, že český knižní trh by měl nejhorší DPH v celé Evropě, což mně přijde naprosto neuvěřitelné při té tradici, co máme. Při tom, co pro nás znamenala literární slovesnost,“ říká předseda svazu Martin Vopěnka.

Nakladatelka ze společnosti Meander Ivana Pecháčková si prý ani takovou situaci neumí představit. „Když jsem začínala s nakladatelstvím, tak v roce 1995 bylo (DPH) pět procent. A potom už jen rostlo. Takže když se podařilo snížit na deset procent, tak to byl velký úspěch. Ale pořád jsme všichni malí i velcí nakladatelé razili, že musí být nulové. Protože jsme viděli, jak to dobře funguje například v Anglii,“ podotkla.