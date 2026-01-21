K Didoně a Aeneovi přizvali v Národním divadle Indiánskou královnu


před 20 mminutami
2 minuty
Národní divadlo nastudovalo operu Dido a Aeneas
Zdroj: ČT24

Národní divadlo uvádí jednu z nejstarších, dodnes široce hraných a populárních oper. Milostný příběh s tragickým koncem Dido a Aeneas převedl do operní podoby na konci sedmnáctého století anglický komponista Henry Purcell.

Neohrožený bojovník Aeneas jako jediný uprchl ze zajetí během trojské války. Jeho láska Dido je bájnou královnou Kartága. Jejich příběh si vybájil krátce před počátkem našeho letopočtu římský básník Vergilius. „Setkání Aenea s Didonou nemohlo nikdy nastat, je to vymyšlené, žili asi čtyři sta let od sebe,“ upozorňuje dramaturg Národního divadla Ondřej Hučín.

Přesto inspirovali umělce, třeba malíře Petera Paula Rubense a Karla Škrétu nebo právě jejich současníka z baroka, skladatele Henryho Purcella. Libreto je v angličtině, i když kolébkou opery v té době byla Itálie. „(Purcellovo dílo) je považováno za první příspěvek anglické opery do zlatého fondu operního repertoáru,“ připomíná Hučín.

Opera Dido a Aeneas v Národním divadle
Zdroj: Národní divadlo/Serghei Gherciu

V Národním divadle se nastudování ujala Alice Nellis. „Dido a Aeneas je překvapivě až introvertní opera. A my jsme do ní vložili ještě část jiné Purcellovy opery – Indiánské královny. Je barokně opulentní, veselá a tvoří krásný kontrast k psychologicky pečlivě vystavěné Dido,“ uvedla režisérka.

Diváci tak neuvidí jen příběh tragické lásky, ale také zřídka uváděné dílo zasazené do Latinské Ameriky před španělskou invazí. Jako Dido a Aeneas se představují Markéta Cukrová a Lukáš Bařák.

před 20 mminutami

