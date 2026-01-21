UNESCO chce zkontrolovat chrám poškozený boji Thajska a Kambodže

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) chce vyslat misi, která posoudí škody na starobylém chrámu Preah Vihear způsobené přeshraničním konfliktem mezi Thajskem a Kambodžou. Poslední konflikt mezi oběma zeměmi ukončilo 27. prosince příměří. Obě země si hinduistickou kulturní památku nárokují.
Kambodžské ministerstvo kultury minulý týden oznámilo, že červencové a prosincové boje vážně poškodily původní architektonické struktury chrámu. „Kambodžské úřady požádaly o vyslání technické mise UNESCO, aby nezávisle posoudila současný stav chrámu. Tato mise bude zahájena, jakmile to podmínky dovolí,“ uvedla agentura OSN.
Thajsko a Kambodža se už více než sto let snaží získat kontrolu nad řádně nevymezenými oblastmi podél 820 kilometrů dlouhé společné pozemní hranice. Tu stanovila v roce 1907 Francie, jejíž byla tehdy Kambodža kolonií.
Výjimečné dílo khmerské architektury
Podle UNESCO je hinduistický chrám Preah Vihear výjimečným dokladem khmerské architektury přizpůsobené jak přírodě, tak náboženské funkci. Navíc jde, i díky odlehlé poloze, o velmi dobře zachovalou stavbu z první poloviny jedenáctého století a je zasvěcen nejvyššímu hinduistickému bohu Šivovi.
Má atypický tvar, svatyně a jiné stavby byly vybudovány podél osm set metrů dlouhé osy a jsou spojeny chodníky a schodišti. Nachází se na půl kilometru vysokém útesu v pohoří Dangrek na severu Kambodže při hranici s Thajskem.
Chrám patřil k vyhledávaným cílům jak turistů, pro něž se poprvé otevřel začátkem devadesátých let minulého století, tak kambodžských poutníků.
Chrám má Kambodža, přístupovou cestu Thajsko
Mezinárodní soudní dvůr v roce 1962 přiznal suverenitu nad chrámem Kambodži. Poté sloužil jako opěrný bod střídavě opozici a vládním vojskům. V roce 1993 chrámový komplex obsadila asi stovka Rudých Khmerů pod vedením Ta Moka.
V následujících desetiletích se spor o chrám stále oživoval. Například thajští vojáci obsadili Preah Vihear v létě 2008 krátce poté, co byl na žádost Kambodže zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO, s čímž Thajsko nesouhlasilo. Při přestřelkách v roce 2011 zahynuly desítky lidí a část chrámu byla poškozena bombardováním thajského dělostřelectva.
Hranice areálu o rozloze 4,6 kilometru čtverečních nikdy nebyla přesně vytyčena a Thajci mají pod kontrolou hlavní přístupové cesty ke komplexu.
Momentálně platí příměří
Přeshraniční ostřelování mezi oběma armádami si loni v květnu vyžádalo život kambodžského vojáka. Pětidenní ozbrojený střet, při němž zahynulo 43 lidí, pak na konci července ukončilo příměří podepsané v Malajsii díky ekonomickému tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Země v říjnu za Trumpovy přítomnosti uzavřely rozšířené příměří, které Thajsko následně pozastavilo kvůli mině na hranicích, jež zranila dva vojáky.
Poslední boje se rozhořely loni 7. prosince a vyžádaly si 101 lidských životů. UNESCO po obnovení bojů vyzvalo k „neprodlené ochraně kulturního dědictví regionu“ s dodatkem, že je ochotné poskytnout technickou pomoc. V současnosti platí nové příměří uzavřené 27. prosince.