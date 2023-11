168 hodin: Jsme poslední v Evropě. Průmysl se zadrhl, investoři nikde

„Všichni počítali s tím, že se poplatek za obnovitelné zdroje oproti roku 23, kdy je odpuštěn, vrátí zpátky. To firmy měly ve svých kalkulacích zakomponované, ale nikdo nepočítal, že ten poplatek se nevrátí ve stejné výši, jako byl v roce 22 a v předchozích letech, ale že bude sedmkrát vyšší,“ říká publicista a podnikatel Petros Michopulos, jenž pracuje ve dřevozpracovatelském průmyslu. Jeho firmu bude prý poplatek stát desítky milionů korun ročně. „Ve skupině jsou to stovky milionů,“ míní.

„Je to smutná realita a jde v podstatě o to, že každý měsíc nová sada ekonomických dat potvrzuje, že Česko není v dobré kondici, průmysl klesá, maloobchodní tržby klesají, hrubý domácí produkt klesá,“ vypočítává hlavní ekonom Deloitte a ekonomický poradce prezidenta David Marek.

Systém pobídek, jenž nefunguje

Česko potřebuje investice ze zahraničí. Jenže loni jich bylo nejméně od vstupu do EU v roce 2004. „Často ten projekt investorům nevychází finančně. Jednak tam jsou obrovské ceny vstupů, energie a druhak máme nejhorší systém investičních pobídek v regionu, takže když toto všechno sečtete, tak to samozřejmě není optimální,“ sděluje ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba.

Právě investiční pobídky mají investory nalákat. Jenže systém fungoval jen do momentu, než se do něj před pěti lety vložil tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO). Ten například před pěti lety prohlásil, že příslušný zákon je jako „automat“. Namísto jasných pravidel pro všechny teď o každé pobídce rozhoduje vláda. Individuálně.

„Předchozí Babišova vláda ho změnila a vyloženě to s prominutím zbabrala, zvorala a ten zákon pokazila, protože ho znetransparentnila, dokonce se stal potenciálně korupčním,“ dodává Votruba.

„My jako Svaz průmyslu jsme před tím velmi varovali, aby to vláda nedělala. Ona to udělala a znamenalo to, že investor šel do obrovského neznámá, zda-li pobídka bude udělena, nebo nebude. Když nebyla, tak vlastně ani nevěděl proč,“ doplňuje Špicar.

Když už se na investici k nám někdo chystá, současná vláda tomu nejde naproti. Příklad? Krach projektu Gigafactory v Líních u Plzně. Premiér Fiala se sice odvolává na koncern Volkswagen, jenže k rozhodnutí Volkswagenu přispěla i česká vláda. Místo přípravy technologického parku neudělala skoro nic. Volkswagenu se do přestavby starého letiště v Líních nechtělo.

„Volkswagen nerozhodl, že postaví gigafactory jinde v Evropě, to by byl neúspěch vlády. Volkswagen řekl, že v tuto chvíli si dává pauzu,“ míní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Kdyby opravdu byly podmínky na naší straně lepší a český přístup rychlejší, flexibilnější, tak jsme nemuseli čekat až do toho bodu, kdy Volkswagen zjistil, že novou továrnu vlastně nepotřebují,“ podotýká ekonom Marek. „Kdybychom tu měli připravenou zónu, jak se říká v mašličkách, v tuhle chvíli už by se baterkárna stavěla,“ říká Votruba.