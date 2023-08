Sklizeň je u konce, výnos byl vyšší než loni, i když obilí poškodily deště. Zlevnění potravin ale analytici nečekají

Obilí letos utrpělo při silných deštích na přelomu července a srpna. Ty snížily jeho kvalitu. Například pšenice bude proto zhruba ze tří čtvrtin použitelná jen jako krmivo pro hospodářská zvířata. Jen ze zbytku se budou vyrábět potraviny. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala je obilí kvalitní zejména tam, kde stihli zemědělci sklidit před deštivým obdobím. To se podařilo především v nižších polohách, například na jižní Moravě.

Zemědělci se nicméně obávají, kolik za obilí utrží. Upozornili, že klesají ceny pšenice nebo řepky, očekávají, že je to připraví o mnoho peněz. „Meziročně cena klesla u pšenice o 4000 korun, u řepky to je dokonce o 7000 korun. Tržby zemědělců za tyto dvě hlavní tržní komodity letos klesnou o 19 miliard korun,“ upozornil zástupce Komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře Martin Volf.

Nižší ceny v obchodech očekávat nelze, tvrdí analytici

Analytici nicméně neočekávají, že by se tento pokles projevil také na nižších cenách potravin v obchodech. „Ceny obilovin klesají, klesat budou, ale není to tím, že by byla dobrá sklizeň – a ona dobrá je – ale spíše celkovou situací na evropské trhu a konkurencí levného, nejen ukrajinského, obilí,“ podotkl agrární analytik Petr Havel.

Na obchodníky odkazují ohledně výše koncových cen také ovocnáři. U jablek se podle nich výkupní cena za kilogram pohybuje průměrně mezi 13 a 14 korunami, což podle Unie ovocnářů jižních a západních Čech sotva pokrývá náklady. „Vyšší náklady se do cen moc promítat nedaří. Obchodní řetězce vytvářejí takovou nákupní a cenovou politiku, která ovlivňuje i nákupní zájem spotřebitelů. Jsou schopné ovlivnit, jaké zboží se bude prodávat a kolik se ho prodá,“ řekl šéf regionální ovocnářské unie Petr Leber.