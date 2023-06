Zemědělci na jihu Čech nemají místo pro letošní úrodu. Neprodali obilí do zahraničí

Ve skladech zůstává obilí, které už mělo být v zahraničí, jenže letos o něj není zájem. Česká republika je v produkci soběstačná, navíc každoročně vyveze 40 procent veškeré úrody. Tradiční zahraniční partneři ale dali přednost levnějšímu obilí z Ukrajiny.

„Dostávalo se do těch našich míst, odbytišť, a to je Německá republika a tam jsme jako Česká republika ztratili odbytové trhy a to byla příčina toho zůstatku,“ popsal předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva Zdeněk Kubiska.