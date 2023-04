Česko dovoz ukrajinských produktů nezakáže. Není důvod, oznámil Nekula

Nekula zopakoval, že u každého vzorku dovezených potravin se dělá rozbor na přítomnost více než čtyři sta zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo zbytků pesticidů, u všech vzorků se testuje i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium.

Nekula bude jednat o celoevropském řešení

Nekula podotkl, že k tématu dovozu zemědělské produkce z Ukrajiny se v posledních dnech objevovalo mnoho dezinformací. Připomněl, že do Česka se dovezly pouze čtyři tisíce tun pšenice, což je méně než desetina procenta domácí produkce. Návrhy, aby Česko zavedlo zákaz dovozu z Ukrajiny, označil za populistické.

Nekula bude příští týden spolu s ministry zemědělství EU jednat o celoevropském řešení situace, kdy na unijním trhu končí levné obilí z Ukrajiny, které má směřovat hlavně do zemí mimo EU. Stěžují si na to zemědělci v Polsku, kde to ovlivňuje trh. Ministr opět odmítl jednostranné zákazy. „Musíme postupovat jednotně,“ upozornil.

Evropská komise podle něj příští týden přijme stanovisko. Podle Nekuly je důležité, aby export končil v přístavech, odkud pokračuje do zemí mimo EU. „Směřuje se k systému, aby byly vagony nebo kamiony zaplombovány,“ doplnil.