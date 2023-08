Zisky potravinářských firem nejsou enormní, tvrdí šéfka komory Večeřová. Některé přitom trhaly rekordy

Podle Večeřové zisk nezávisí na velikosti firmy. „Závisí to na tom, jak byla zainvestovaná, jak má zvládnuté technologie, inovace, jak měli domluvené energie. Prostě záleželo to na tom, jak kdo měl rozčleněné náklady,“ řekla.

Nejde o horentní zisky, říká Večeřová

Absolutní zisky podle ní mohou na první pohled působit jako obrovské sumy. V porovnání k obratu podle ní nicméně zisk činí dvě až tři procenta z obratu. „Což tedy rozhodně žádná enormní nebo horentní suma není,“ řekla s tím, že aby firma vůbec mohla investovat a posouvat se dál, potřebuje minimálně dvě procenta. „A musím upozornit, že konkrétně Alimpex se dostal na 1,5 procenta,“ zdůraznila.

Vaňous upozornil, že drahá hnojiva, která byla nakoupena v loňském roce, se projeví až letos. „V zemědělství je ten výrobní cyklus prostě o něco delší,“ poznamenal. Připomněl, že i pro zemědělce rok 2022 dopadl dobře. „Ale řekl bych, že to bylo spíš díky mimořádnému souběhu okolností – jednak nákladových a druhá věc byly komoditní trhy, na které zemědělci opravdu vliv nemají,“ poznamenal. Právě hnojiva podle něj byla kromě energií tím, co zaznamenalo největší cenový nárůst. „Tam byl ten nárůst cen třeba čtyřnásobný,“ nastínil.

Podle Večeřové se firmy po právu obávaly krachu. „Vždyť my jsme měli, co se týče nárůstu cen energií v loňském roce proti roku 2021, absolutně nejvyšší nárůst v celé Evropě. Takže ti potravináři a zemědělci měli oprávněnou obavu, protože nikdo nevěděl, co bude,“ zdůraznila. Firmy podle ní byly „dehonestovány a obviňovány, že vyhrožovaly a teď mají zisky“. Zopakovala, že zisky podle ní enormní nejsou. Večeřová také řekla, že pokud firmy prosperují, má z toho prospěch i stát v podobě daní či odvodů za sociální a zdravotní pojištění.

Ekonom: Zisky značí nedostatečnou konkurenci

Agrární analytik Petr Havel podotkl, že známy jsou hospodářské výsledky jen několika desítek největších firem. „Což samozřejmě není kompletní obraz celého našeho potravinářství a jeho ziskovosti,“ řekl. Také on se domnívá, že to, že jsou zisky v absolutních hodnotách ještě vyšší, neznamená že firmy navyšovaly procenta. „Je to prostě dáno situací vyšších cen, vyšších tržeb, a z toho tedy i vyšších zisků – ale v absolutní míře, ne v procentech,“ dodal. Je přesvědčen, že se zisky velkých firem promítnou do platů jejich zaměstnanců.

Havel připustil, že v obecné rovině platí, že velké firmy mají na trhu výhodu. „Je zřejmé, že velké potravinářské firmy mají velkou kapitálovou, a tedy i vyjednávací sílu. Pro maloobchod jsou neopomenutelnými dodavateli,“ zdůvodnil. „To znamená, oni mají tu sílu, aby si takzvaně řekli pro sebe o tu rozumnou cenu. Ale to nutně nemusí být navýšení zisku,“ podotkl. Připustil, že pomoc od státu byla příliš plošná. Podle něj ale nelze říct, že jen velké firmy ji nepotřebovaly a malé ji potřebovaly.

Ekonom Janíčko ale podotkl, že zisky rostly i kvůli inflaci. „Víme, že inflace byla minulý rok patnáct procent – to znamená, že něco takového byste od těch zisků očekávali, plus nějak hospodářský růst. To, že ovšem existují takhle velké zisky v některých sektorech, samozřejmě svědčí o tom, že tam je nedostatečná konkurence. To je prostě evidentní. Pakliže je nějaká firma schopná mít marže čtyřicet procent nebo i více, tak samozřejmě je základní otázka, kde je konkurence. A týká se to všech odvětví, týká se to i všech jednotlivých stádií výroby, v potravinářském sektoru zejména,“ okomentoval.