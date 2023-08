Zájem o nájemní bydlení v Česku trvá, část developerů se k němu tak více přiklání

Za jeden metr čtvereční tak zaplatí případný nájemce 405 korun. I s poplatky za služby a energie ale bydlení vyjde o něco dráž – na téměř 18 tisíc měsíčně. Nájemník také musí složit kauci ve výši 30 tisíc. Podle realitní makléřky Šárky Sabové mají aktuálně o výše uvedený byt vážný zájem čtyři klienti. Na začátku ovšem na inzerát odpovědělo přes třicet lidí.

Naopak realitní kancelář v Ústí nad Labem kontaktuje méně zájemců. Makléři Janu Vamberskému běžně na nabídku odpoví dva až tři lidé. Byt, který štábu ČT ukázal, je o třicet dva metrů čtverečních větší než pražský. A o tři tisíce měsíčně levnější. Leží v centru krajského města a je plně zařízený.

Se službami zde nájemník zaplatí měsíčně patnáct a půl tisíce korun. Aby dostal klíče, musí mít našetřeno ještě 36 tisíc korun na kauci, provizi realitní kanceláři a nájem na měsíc dopředu.

Zájem je i o byty na prodej

Mírně stoupá i zájem o byty na prodej. Ceny novostaveb stagnují, analytici čekají, že na podobné úrovni vydrží minimálně do konce roku. Třeba v Praze je ke koupi asi pět a půl tisíce nových bytů. To ale zdaleka nestačí. Každý rok se do hlavního města za prací přestěhuje zhruba deset tisíc lidí.

Byty ve velkém projektu v Modřanech budou zkolaudované až příští rok v létě. Už teď jich je ale 70 procent prodaných nebo rezervovaných. Zájem o vlastní bydlení tak ožívá. „Ve druhém kvartále se prodalo zhruba dvakrát tolik bytů co v prvním. Průměrná cena nového bytu se pohybuje na pražském trhu stále kolem 150 tisíc korun na čtvereční metr,“ přibližuje generální ředitel společnosti Skanska Reality Petr Michálek.