Cena nájemního bydlení v Havířově vzroste v řadě případů i na dvojnásobek

Zásadní roli v tom, kolik nájemníci zaplatí, bude hrát lokalita. Zatímco například lidé v Šumbarku zaplatí sto korun za metr čtvereční, v Podlesí to bude až 140 korun. To je případ například Tomáše Lipiny, který přitom ještě tento měsíc platil 75 korun za metr. „Bydlíme tady půl roku, nás se týká to zvýšení maximální. Nárůst je docela bizarní, uvidíme jak to budeme zvládat,“ komentoval.

„Skokové navýšení cen o téměř sto procent považuje Městská realitní agentura za neetické, dokonce možná i protiprávní. Spousta lidí totiž podepsala kromě smlouvy také notářský zápis, ve kterém je jasně uvedeno, že navýšení v jednom roce nemůže přesáhnout deset procent,“ sdělila zastupitelka města Darja Škutová (Havířov sobě).

Náměstek primátora Havířova Ondřej Baránek (ANO) ale argumentuje tím, že míra zájmu o bydlení v městských bytech byla v posledním období tak velká, že ke zdražení Havířov přistoupit musel. „Důvodem jsou především ekonomické důvody, to znamená navýšení stavebních prací,“ dodal.

Problém pro samoživitelky nebo sociálně slabé

Desetiprocentní nárůst cen se týká těch obyvatel, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Ostatní si však sáhnou do kapsy podstatně hlouběji. „Aktuálně je pro mě ten kalkul takový, že to budou asi čtyři tisíce měsíčně navíc, které samozřejmě budou chybět,“ řekla samoživitelka a matka dvou dětí Ludmila Mullerová. Dodala, že na příspěvek na bydlení údajně nemá nárok.

„Tyto záležitosti týkající se matky s dětmi a také různé sociální případy bude řešit náš sociální odbor potom osobně,“ ujistil Baránek.