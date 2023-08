ČEZ je stabilní firma, rekordní dividenda pro stát ji neohrozí, míní šéf pražské burzy Koblic

„Okamžitý dopad je, že je to zohledněno v okamžiku, kdy se dividenda obrazně řečeno odstřihne od akcie, to znamená, že akcie propadne vlastně technicky přesně o výšku dividendy. Jinak investoři mají ČEZ rádi, investují do něj od roku 1993, co je na burze, je to nepochybně jedna z nejtransparentnějších energetik ve střední a východní Evropě, prakticky vždycky byla dobře spravovaná,“ popsal Koblic.

Myslí si, že věc, kdy si vláda stáhla o něco více miliard než původně navrhovalo představenstvo firmy, nějakým způsobem investory příliš nerozrušila. ČEZ je podle šéfa pražské burzy stabilní v rámci možností v posledních dvou letech na nestabilním energetickém trhu v Evropě, který šestnáct let fungoval, dokud Rusko nezačalo připravovat invazi na Ukrajinu a utáhlo kohoutky plynu. „Samozřejmě tento trh zažívá šok a předpokládáme, že docela brzy to odezní,“ dodal.