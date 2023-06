Trend není dobrý, řekl Fiala k rekordnímu květnovému deficitu. Stanjura si tahá cifry z klobouku, kritizuje Brabec

Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu. Neměly by se naopak dotknout záležitostí „směřujících do budoucnosti“, tedy například infrastruktury, nastínil předseda vlády po pátečním jednání s moldavským premiérem Dorinem Receanem. Exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sice souhlasí s tím, že by stát měl s úsporami začít u sebe, zároveň ale ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) označil za rozpočtového kouzelníka, který „některé cifry vytahuje z klobouku“.