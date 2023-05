Hodně si věříme, řekl k ústavní stížnosti na valorizace penzí Vondráček. Vše je otevřené, míní Pospíšil

Vondráček zdůraznil, že ANO odvedlo na ústavní stížnosti velký kus práce a sestavilo kvůli ní speciální tým. O tom, že ANO nakonec „předběhla“ s jiným podáním k ÚS skupina senátorů, se prý dozvěděl až na páteční tiskové konferenci. „My nevíme, jakou skupinou senátorů, jaký je obsah. My jsme pro to udělali maximum, myslím, že naše podání je velmi kvalitní,“ věří Vondráček.

On proto odhaduje výsledek padesát na padesát, ve stejném poměru jsou prý zastoupeny i debatující skupiny v právnické obci. Klíčové podle Pospíšila bude, jak ústavní soudci posoudí právní konstrukci valorizace důchodů. „Zcela klíčový je okamžik vzniku právního nároku pro to, zda má pravdu opozice či vláda,“ má jasno exministr.

I on prý chápe, proč vláda udělala, co udělala. „My jen říkáme, že nelze ohýbat ústavní principy tímto způsobem. A jestliže chtěla vláda zakročit, měla na to dost času,“ je přesvědčený Vondráček. Kabinet to podle něj ale včas neudělal, za jeden z důvodů opoziční politik považuje i prezidentské volby.

I pokud by ÚS vládou prosazenou změnu valorizace penzí nakonec zrušil, je podle Pospíšila důležité, jak to udělá. „Pokud by opozice uspěla, bude důležité, odkdy by ÚS tuto novelu zrušil,“ myslí si exministr a současný europoslanec. Vondráček na otázku moderátorky, co konkrétně opozice udělá, pokud s ústavní stížností neuspěje, reagoval slovy, že s úpravou systému penzí by nyní měla přijít parlamentní většina, tedy vláda. „My to za ně teď nebudeme vymýšlet,“ uzavřel debatu místopředseda hnutí ANO.