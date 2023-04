Brownfieldy lákají. O využití opuštěných pozemků a budov uvažují soukromí investoři i radnice

Po mnoha továrnách, cukrovarech nebo pivovarech zůstaly už jen vzpomínky na dobu jejich slávy – a také prázdné pozemky, anebo dávno opuštěné ruiny. O místa, kde stály, je čím dál větší zájem. Stavějí se tam byty.

Investory lákají bronwfieldy nejenom proto, že jsou to volné pozemky poblíž starší zástavby. Mají i další velkou výhodu. „Je to místo, které už má vybudovanou veškerou potřebnou infrastrukturu – když to srovnáte od výstavby za Prahou, kde se musí všechna infrastruktura realizovat,“ poukázala Martina Suchánková z firmy Skanska, která vede projekt výstavby osmi stovek bytů na místě bývalého modřanského cukrovaru.

O stavbě na brownfieldech uvažovalo loni přes polovinu investorů, zatímco předloni to byla třetina a v roce 2020 lákala možnost využít opuštěný pozemek či budovy jen každého osmého investora. Největší prostor k výstavbě na nevyužitých pozemcích ve městech mají v Moravskoslezském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. V Praze je brownfieldů naopak nejméně.