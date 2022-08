Brownfieldy v Praze se mají změnit v obytné čtvrti, v areálu Avie začala dekontaminace pozemků

Zachován tak bude třeba starý vodojem, který by měl být poutačem nové čtvrti za 70 miliard korun. Domov by v ní v budoucnu mohlo najít až jedenáct tisíc lidí. Kromě toho by tu měly vyrůst dvě školy a pět školek, restaurace, kavárny, kanceláře nebo sportoviště. Výstavbu ale zatím brzdí územní plán. Týká se to i dalších brownfieldů ve městě.