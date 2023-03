Bydlení nejspíš v blízké době nezlevní. Ministerstvo proto plánuje nový systém, má ho učinit dostupnějším

V Pustovětech na Rakovnicku obec postavila šest sociálních bytů. Projekt přestavby vyšel na sedmnáct a půl milionu korun, obec na něj dostala více než jedenáctimilionovou dotaci. Přednost při získání bytů měli lidé, kterým hrozilo, že nebudou mít kde bydlet.

„Ubytovali jsme tu děvče, které končilo s partnerem v dětském domově. A ještě tady máme jednu ukrajinskou rodinu,“ uvedla starostka obce Alena Klobásová.

Pustověty stavěly s pomocí z takzvaného programu Výstavba pro obce. V tom se v uplynulých třech letech podpořilo dotací či úvěrem budování 226 sociálních a dostupných bytů. Vedle toho šlo necelých osmdesát milionů na podporu nájemních bytů. Právě tu chce ministerstvo posílit.

„Tam dáváme jednu miliardu. V programu potom na dostupné bydlení, který notifikujeme u Evropské komise - měl by být příští rok - tak tam jsou myslím alokovány další dvě miliardy. O dalších osmi miliardách vyjednáváme v rámce Národního plánu obnovy,“ přiblížil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

„Obce mají kolikrát problém s pozemky, protože pokud to měli v územním plánu a třeba se to prodalo do soukromých rukou, tak získat pozemky zpět je velmi nákladná záležitost,“ okomentovala místopředsedkyně sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).