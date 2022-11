Evropská komise navrhla cenový strop u kontraktů na plyn. Jde o „mechanismus poslední záchrany“

„Není to regulační zásah, který by držel ceny na trhu s plynem na uměle nízké úrovni. Je to mechanismus poslední záchrany, který má v nutných případech zabránit tomu, aby ceny výrazně přesáhly světovou úroveň,“ prohlásila eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová. Příkladem jsou podle ní ceny z letošního srpna, kdy se v TTF platilo za klíčový termínový kontrakt i přes 300 eur za megawatthodinu. Po prázdninách však začaly ceny klesat a v současnosti se pohybují pod 120 eury za megawatthodinu.

Jako „mimořádný nástroj pro mimořádnou situaci“ popsal opatření zpravodaj ČT v Bruselu Petr Obrovský. Pokud by totiž plyn dlouhodobě dosahoval cen z letošního srpna, šlo by podle něj o neudržitelnou situaci, „zdrcující pro evropskou ekonomiku“. „Měla by velké sociální a hospodářské dopady,“ řekl.

„Pokud u termínových kontraktů s dodáním plynu v příštím měsíci překročí cena na déle než dva týdny 275 eur za megawatthodinu, tak se obchodování uzavře a počká se, až se trhy uklidní,“ přiblížil fungování mechanismu Obrovský. EU by v takové situaci po členských státech také automaticky požadovala povinné 15procentní úspory, aby snížení ceny nevedlo ke zvýšení spotřeby.

Členské země se na regulaci cen neshodují

Obchodníci i regulátoři v posledních týdnech varovali před umělým omezováním cen, které by podle nich mohlo ohrozit konkurenceschopnost evropského trhu, a tím i dostatek suroviny. „Podle nich by to ohrozilo finanční stabilitu trhu i stabilitu dodávek plynu do Evropy a ke snížení cen energií by to dlouhodobě nepřispělo,“ řekl Obrovský. Připomněl, že Komise sama přiznává, že jde o mechanismus, který má zabránit extrémním výkyvům cen a neklade si za cíl dlouhodobé zlevnění energií. K tomu je podle eurokomisařů třeba najít nové zdroje plynu, vyrábět více elektřiny a také snížit její spotřebu.

Nedostatku plynu se obávají i některé členské země v čele s Německem či Nizozemskem, které jsou dlouhodobě proti zavedení stropu. Většina unijních států včetně Francie, Itálie nebo Polska však nějakou formu cenové regulace požaduje a Komise ji podle nich měla navrhnout už dříve. „Zhruba patnáct zemí, které cenový strop požadují, pohrozilo, že na čtvrteční radě zablokují všechny ostatní věci, dokud Evropská komise nepředloží návrh na cenový strop,“ uvedl Obrovský.