Zastropování cen energií bude platit i pro další podniky, rozhodla vláda

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to šest tisíc korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3 tisíce korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky. Premiér tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.

Vláda podle premiéra u středních odběratelů schválila zrušení množstevního limitu při spotřebě plynu na 4200 MWh. „V praxi to znamená, že například pekárny nebo sklárny budou mít zastropováno 80 procent spotřeby plynu,“ dodal Fiala.

Stát podle něj bude pokračovat ve snaze snížit energetickou závislost na nespolehlivých dodavatelích. V této souvislosti připomněl statistiky, podle nichž spotřeba energií v Česku průběžně klesá. Podle dat ministerstva průmyslu spotřeba plynu v říjnu klesla ve srovnání s průměrem z posledních tří let o 27,8 procenta, což je téměř 200 milionů metrů krychlových plynu.

Premiér dále upozornil, že pro občany nebo firmy, které nemají jasno v tom, jak postupovat, funguje infolinka 1212, kde by jim operátoři měli poskytnout všechny potřebné informace.

Státní obchodník s energiemi

Stát dříve počítal s tím, že energie pro firmy státu, krajů či obcí bez obchodní či průmyslové povahy bude zajišťovat státní obchodník s energiemi. Ten měl na trhu nakoupit požadované množství elektřiny či plynu a následně je veřejným subjektům přeprodávat za zvýhodněné ceny. Resort financí pro tento účel navrhl státní podnik Prisko. Dosud však konečné rozhodnutí nepadlo.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nedávno uvedl, že ministerstvo nyní našlo jednodušší řešení. Tím by mělo být právě zastropování cen i pro subjekty z veřejného sektoru. Zřízení státního obchodníka by pak mělo podle Stanjury zůstat jako „střednědobý“ úkol pro ministerstvo průmyslu a obchodu do budoucna.

Dotace pro velké firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve středu zároveň zveřejnilo dotační výzvu pro velké firmy na jejich zvýšené náklady na energie. Stát v ní plánuje rozdělit až třicet miliard korun, které budou určeny pro firmy bez zastropovaných cen elektřiny a plynu. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Firmy budou moci žádat od poloviny listopadu.

Podpora se bude týkat firem, které jsou připojené na vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Dotace budou moci podle ministra čerpat společnosti, kterým se od letošního února do konce října meziročně více než zdvojnásobily ceny energií. Nárok přitom budou mít jednotlivě až na 45 milionů korun kompenzace. Až 200 milionů korun pak mohou dostat firmy z energeticky vysoce náročných oborů, které jsou v provozní ztrátě. Typicky jde o společnosti ze zpracovatelského, zemědělského nebo těžebního průmyslu. U těchto podniků budou dotace odvislé podle jejich odvětví do určité výše jejich způsobilých nákladů.