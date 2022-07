Pomoc s energiemi je složitá a pomalá, míní Schillerová. Jurečka naopak hájí jednoduchost

Podle Schillerové je to složité

Podle Schillerové jsou však podmínky pomoci složité. „Za elektřinu se posuzují tři skupiny,“ podotkla a dodala, že pozitivem je, že jde o plošné opatření. „Je tam také prominutí poplatku za obnovitelné zdroje, to jsme navrhovali už v říjnu loňského roku, je to ale málo, je to pomalé a je to složité,“ uvedla. Vyjádřila rovněž obavu, že až opatření začne platit, občané jej tolik nepocítí.

V reakci na to Jurečka uvedl, že jde o zjevnou nepravdu. „Pro klienta, pro občana této země, je to naprosto jednoduché, protože nebude mít vůbec žádnou administrativu. Ta sleva se promítne do faktury. Komunikaci vede stát s distributory, s obchodníky,“ podotkl a dodal, že lidé nebudou muset nikde žádat, protože otázka míry podpory je navázána na daný tarif a lidé na faktuře uvidí, kolik přesně stát přispěl.

Debatu vyvolávají rovněž chybějící peníze ve státním rozpočtu. Jurečka přiznal, že není jasné, kde vláda chybějící peníze vezme. „V tento okamžik to bereme na dluh. Na vrub zvýšení dluhu státního rozpočtu,“ zmínil s tím, že je tedy na místě debata, kde posílit příjmy.