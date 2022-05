Češi si opět zajdou „na jedno“. Zájem o pivo v létě ještě poroste, ceny ale také

Pivovary potvrzují již teď vyšší zájem o pivo. „Za první kvartál jsme se už blížili číslům za rekordní rok 2019. V posledních několika týdnech jsme zaznamenali i několikrát chvíli, kdy tato čísla byla překonána,“ uvádí například obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Více sudů, méně lahví v obchodě

Na český trh šlo v prvním čtvrtletí letošního roku třiapůlkrát více sudového piva než za stejné období před rokem. Ještě větší nárůst – téměř osmnáctinásobný – je znatelný u tankového piva. Naopak klesá množství piva dodaného do obchodů. U lahví je to jen 82 procent toho, co loni. U PET lahví zhruba 74 a u minisoudků 76 procent.

Celkově se výstav piva pro český trh na začátku roku zvýšil o 11,5 procenta. Přesto velkým pivovarům příjmy klesnou – v reakci na ruskou invazi totiž zmrazily vývoz do Ruska a Běloruska. Do Ruska mířila desetina celkového exportu piva, tedy zhruba půl milionu hektolitrů. Vývoz zastavily všechny velké pivovary. V ruské Kaluze se ale licenčně vaří Velkopopovický Kozel. Ten spadá pod Plzeňský Prazdroj, který se teď snaží o ukončení licence.

Největší tržby čekají pivovary v Česku hlavně přes léto. „Těšíme se na sezonu, kdy začnou festivaly, sportovní události a tak dále, kde bude hodně příležitostí pro české pivaře si vychutnat české pivo,“ předpokládá marketingový ředitel Pivovarů Staropramen David Zappe.

Některým malým pivovarům se daří, jiné zavřely

Znovu se pomalu začíná dařit nejen velkým, ale i malým pivovarům. Během pandemie skončily zhruba tři desítky z nich. Mezi nimi i ten v Pivovarském domě v Praze, kde fungoval bezmála čtvrtstoletí. „Turisti nebyli dva roky vůbec a domácí se nevrátili v počtu, v jakém chodili předtím. Spadli jsme v tržbách na dvacet pětadvacet procent,“ upřesnil bývalý vrchní sládek Jan Šuráň.

Pivo se tady ale vaří znovu – jen nový sládek pro nového majitele. Tím se stal pivovar na Břevnově. Koupí vyřešil svou nedostatečnou kapacitu, jemu se totiž naopak daří. „Zákazníci nás neopustili, to byla ta výhoda, díky které jsme přežili covid, že naši štamgasti nás chodili stále podporovat,“ vysvětluje Aleš Potěšil, vrchní sládek Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha.

Pivo zdraží

Zájem si chválí i třeba minipivovar ve středočeském Kytíně. Když přeje počasí, načepuji denně až 500 piv, hlavně ležáků, na které se specializují. Kromě zvýšené návštěvnosti pociťují ale i výrazné navýšení cen energií a surovin.

„Ještě jsme si netroufli zdražit,“ přiznává jednatel Michal Pomahač. Podobně se zdražením zatím vyčkávají i na Břevnově. Do budoucna ale malé pivovary s úpravou cen počítají. „Můžeme očekávat, že nárůsty cen sladů budou vcelku dramatické a musí se to promítnout do piva,“ říká prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. Podle svazu se ceny piva ještě do léta zvýší v průměru o deset procent.

Pomohl hokej a možná by mohlo i UNESCO

Zdražení řeší i jinde. Třeba spolumajitel Smíchovské krčmy v Praze David Kašpar ale vypozoroval, že „na jedno čepované“ chodí lidé bez ohledu na cenu. „Ten, kdo má rád plzeň, tak si dá plzeň a nekouká na to, jestli stojí víc, nebo míň,“ uvedl.

Počet hostů se ale v jejich restauraci na předcovidovou úroveň zatím nedostal, zejména přes obědy. Večer bývá návštěvnost vyšší a mívají plno, v posledních dnech to bylo hlavně kvůli mistrovství světa v hokeji.

Pivní kulturu chce podpořit Český svaz pivovarů a sladoven. Ten spolu se sdružením minipivovarů oficiálně žádá, aby byla zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. „Jde o historii piva a také o to, že někteří umějí pivo načepovat způsobem, jakým se to nikde jinde ve světě nedělá,“ upozorňuje David Kašpar. Na seznamu UNESCO je se svou pivní kulturou už třeba Belgie. Česká republika by se na něm mohla objevit po roce 2026.