Pro potravináře a zemědělce připravujeme podpůrný program za šest miliard, uvedl ministr Toman

Pomoc by měla přijít do všech částí sektoru, naznačil ministr. Od dodavatelů masa, uzenin, přes pekaře, vinaře, řezníky až například po pivovarníky.

Projekt má mít dvě části. Částku 200 tisíc korun by měli dostat všichni ti, kteří dodávali do gastra a měli při pandemii meziroční propad tržeb nejméně 25 procent. Tato část by měla pomoci zejména malým a středním zemědělcům či potravinářům. Druhá část by se vyplácela podle obratu a počtu zaměstnanců, načrtl Toman v hrubých rysech.

Detaily by měly být zřejmé až po projednání ve vládě. Žádosti se budou příjímat v papírové i elektronické formě. Peníze by primárně měly pocházet z národních zdrojů.

Do potravinových bank namísto do škol

Ministerstvo zemědělství se zároveň spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem snaží pomoci subjektům, které dodávají schválené výrobky do škol v rámci projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Potraviny, které nyní školy neodebírají, mohou poskytnout potravinovým bankám.

Stejně jako v jarních měsících budou moci schválené subjekty dodávat do potravinových bank čerstvé produkty a rychle se kazící výrobky objednané nebo vyrobené do 13. 10. 2020 včetně, s dobou spotřeby do 1. 11. 2020 včetně, uvádí se v tiskové zprávě ministerstva. „Toto opatření má za cíl snížit výrobcům ztráty a zachránit rychloobrátkové zboží v hodnotě zhruba 12 milionů korun, což představuje zhruba 413 tisíc kusů ovoce a zeleniny a 755 tisíc kusů mléčných výrobků,“ uvedl resort.

Šéfkuchař: Už nebude tak dobře, jak bylo

Mezi segmenty, které jsou stejně jako na jaře zasaženy i nyní, patří gastronomická zařízení. Šéfkuchaře Radka Šubrta mrzí, že restauratéři nebyli ani nyní informováni alespoň s nějakým předstihem. Vzpomenul například své dodavatele, kteří mají nasmlouvané řidiče a nyní se ocitli v tíživé situaci.

Šubrt zmínil, že v mezidobí mezi jarním nouzovým stavem a současným běžel restaurační byznys mimo Prahu dobře. Budoucí období však už nevidí příliš optimisticky. „Už nebude tak dobře, jak bylo,“ konstatoval.

Soudí, že všichni v oboru budou muset daleko více počítat a daleko více „makat“.