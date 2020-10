Mezinárodní měnový fond výrazně zhoršil výhled české ekonomiky na příští rok

Jednou z mála zemí, která se letos vyhne hospodářskému poklesu, je Čína. Měnový fond ale upozorňuje, že je to vykoupeno rozsáhlou fiskální expanzí, tedy masivním zvyšováním výdajů vlády.

Naopak Indii čeká mnohem hlubší propad, než MMF očekával ještě v létě. Příští rok už se ale situace zlepší a indická ekonomika by podle nynějších předpokladů MMF měla růst rychleji než ta čínská.

Měnový fond počítá i s postupným růstem cen ropy, průměrnou cenu suroviny k okamžitému dodání letos odhaduje na 41 dolarů za barel, příští rok počítá s cenou 43,80 USD za barel. Vývoj na termínovém trhu naznačuje, že růst by měl následně pokračovat až ke 48 dolarům za barel, i to by však bylo zhruba 25 procent pod úrovní roku 2019.

V současné době se barel severomořské ropy Brent prodává asi za 42 dolarů, americká lehká ropa WTI se pohybuje těsně nad 40 dolary za barel.

Propad české ekonomiky letos nechal fond beze změn

V případě české ekonomiky pak propad na letošní rok nechal MMF beze změn. Stejně jako v dubnu očekává, že HDP kvůli dopadům pandemie klesne o 6,5 procenta. Slovensko si naopak proti dosavadním předpokladům povede letos hůř. Fond počítá s hospodářským propadem o 7,1 procenta, na jaře pokles odhadoval na 6,2 procenta.

„Pokles HDP České republiky o 6,5 procenta se může pro letošní rok ukázat coby poměrně dobrý odhad, je zde nicméně riziko, že celkový propad může být i o něco silnější kvůli nejrůznějším omezením souvisejícím s koronavirem,“ řekl analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Do druhé vlny pandemie celkově ekonomové očekávali celoroční propad české ekonomiky v průměru zhruba o sedm procent. Ministerstvo financí v zářijové prognóze očekávalo pokles o 6,6 procenta, centrální banka (ČNB) v srpnové prognóze předpověděla pokles ekonomiky o 8,2 procenta.