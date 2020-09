Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu. Povolovat by ho mohla jen vláda

Odbory a zaměstnavatelé už dřív uvedli, že s takovým nastavením nesouhlasí. Odboráři požadovali například vyšší částku od státu. Také komunisté, kteří vládu podporují, zmiňovali 70 procent hrubého. Zaměstnavatelům zas vadilo, že by měli platit sociální odvody i za neodpracovanou dobu. Podle firem to není pomoc.

Pracovník by mohl doma zůstat jeden až čtyři dny v týdnu, a to až rok. Dostával by od státu 70 procent čistého, nejvýš ale do celostátní průměrné mzdy. Firma by hradila sociální odvody i za neodpracované hodiny, a to ze 70 procent hrubého. Zdravotní pojištění by se platilo z běžného plného výdělku.

Ministerstvo práce navrhuje také prodloužit ošetřovné na celou dobu karantény či výuky na dálku a poskytovat ho na děti do 13 let. Nyní se vyplácí zaměstnancům z nemocenského pojištění 60 procent základu příjmu na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům na školáky do 16 let pak až 16 dnů. Podle politiků ANO úprava není potřeba, protože karanténa trvá deset dnů a školy se plošně nezavírají.

Ministryně práce dále navrhla trvalé snížení platů politiků a soudců. Platová základna politiků odpovídá 2,5násobku průměrného platu státních zaměstnanců z předminulého roku, u soudců je to trojnásobek. Podle návrhu by to měl být nově ve skutečnosti dvojnásobek celostátní předloňské průměrné mzdy. Schillerová v pondělí řekla, že předloží vlastní návrh zmrazení platů ústavních činitelů. Ve středu podle Maláčové na toto téma nedošlo.