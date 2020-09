Hanák: Stoprocentně věřím, že kurzarbeit bude, možná už v pondělí, nejpozději po volbách

„Vládní strana slibovala sociálním partnerům, že do 31. října bude působit Antivirus a 1. listopadu vstoupíme do kurzarbeitu. Že to není, je prostě špatně. Ministerstvo financí to podle mého názoru asi schválně zdržuje. Není to o penězích, protože rozhazovat se budou desítky miliard jinde, v jiných věcech, jako je stravenkový paušál, jako je zrušení superhrubé mzdy a podobně, takže není to tak velký problém. Nelíbí se mi, že to není schváleno,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská souhlasí s tím, že zaměstnanci i zaměstnavatelé potřebují aspoň trochu jistoty, stability, mít nějaký pevný kámen, o který by se mohli opřít.

„Vláda místo toho, aby snižovala míru rizika v této ekonomice a v této těžké době, tak míru rizika zvyšuje. To znamená přilévá olej do ohně a našim podnikatelům způsobuje to, že nevědí, jak bude vypadat situace na začátku prosince,“ zdůraznila.

Třetí host pořadu, vedoucí katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze Petr Studnička (ODS), pak připomněl, že zrovna cestovní ruch je nejzasaženějším sektorem ekonomiky a pracuje v něm 230 tisíc lidí.

„Pokud tyto zaměstnance nechceme hodit přes palubu, tak by měli zaměstnavatelé vědět, zda bude prodloužen program Antivirus i od 1. listopadu dále, anebo bude schválen kurzarbeit, který může být vhodným nástrojem k udržení zaměstnanosti. Protože i z hlediska fiskálního je kurzarbeit krátkodobější stimul, ale s dlouhodobějším efektem, to znamená, velmi dobře se potom může projevit na trhu práce,“ uvedl.

S každým jednáním ubývají z návrhu předjednané věci, poukazuje Hanák

Prezident Svazu průmyslu a dopravy také poukázal na to, že při každém dalším jednání o kurzarbeitu ubývají v návrhu věci, které byly předjednány se sociálními partnery. „Bylo dohodnuto, že tam bude jedenapůlnásobek průměrné mzdy. To není náš výmysl, ale je to proto, že chceme, aby tam byly zahrnuti vysoce kvalifikovaní pracovníci, jde nám o opravdu dobrou ekonomiku a ne tak, jak to vláda teď nastavila,“ říká. A dodává, že v něm není třeba ani podpora vzdělávání zaměstnanců, když budou doma, anebo že vypadlo sociální zabezpečení.

„Paní ministryně financí asi schválně přináší věci, aby nemohlo dojít k dohodě. Myslím si, že pan předseda vlády je tady od toho, aby rozhodl,“ zdůraznil.

Ekonomka Horská s ním souhlasí. „Stále se posouváme do nižší platové a mzdové třídy, a to zase ukazuje, že vláda se nepoučila a snaží se v ekonomice pořád maximalizovat zaměstnanost, a to za situace, kdy mnohým firmám chybí zaměstnanci a bojují o ně. Přitom ale vědí, že jiné firmy z okolí mají třeba problémy, ale protože čerpají Antivirus, protože se chystají čerpat kurzarbeit, tak je neuvolní,“ konstatuje s tím, že to je nevýhodné jak pro stát, tak firmu i zaměstnance.

„Zaměstnanec v progresivnější, úspěšnější firmě by dostal lépe placené místo, měl by větší šanci na postupné zvyšování platu. A stát by dostal vyšší daně, vyšší sociální a zdravotní odvody,“ vysvětluje.

Zároveň upřesňuje, že v aktuálním nastavení kurzarbeitu se jí nelíbí ještě i další věci. Například to, že by o něm měla rozhodovat vláda.

„Myslím,si, že kurzarbeit byl vymýšlen a laděn dvacet let v Německu. Proč pořád v Česku musíme vymýšlet kočkopsa a nepoužít a neinspirovat se v Německu? Proč musí rozhodovat o kurzarbeitu vláda, zatímco v Německu jsou to úřady práce na přesně daných, stanovených parametrech?“ pozastavuje se Horská.