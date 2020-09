Havlíček o kurzarbeitu: zaměstnanci budou až čtyři dny doma a dostanou až 70 procent mzdy

„Zástupci dvou největších svazů – Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory – řekli, že tak, jak jsme jim představili parametry kurzarbeitu, tak je to pro ně čitelné, dělatelné, a že to bude poprvé v historii České republiky, kdy kurzarbeit projde,“ tlumočil.

„Není pravda, že kurzarbeit přichází pozdě, přichází v době, kdy Antivirus expiruje přirozeným způsobem. Splnil svůj účel,“ zdůraznil. To, že se parametry kurzarbeitu do poslední chvíle před očekávaným středečním projednáním ve vládě mění, je podle něj v pořádku, protože je potřeba shodnout se se zaměstnavateli. A to se povedlo, zdůraznil Havlíček.

Jan Bartošek připustil, že parametry, jak je Havlíček naznačil, mohou být pro opozici přijatelné. V zákoně mu chybějí dva prvky, které považuje za důležité. „Jak je možné, že neobsahuje to, že firmy, které si během posledního půl roku odvedly dividendy, mohou přijít za státem a říct, dej nám peníze na podporu zaměstnanosti? A druhá věc, jsem přesvědčen, že tento zákon by měl podporovat firmy, které mají sídlo a daní v České republice,“ uvedl.

O kurzarbeitu by měla ve středu jednat vláda. Havlíček připustil, že by zákon ještě nemusel kabinetem projít, v tom případě je připraven dopracovat jej do pátku. Potom by zamířil do sněmovny, která jej zřejmě projedná zrychleně ve stavu legislativní nouze, aby skutečně byl účinný již od 1. listopadu.