Antivirus by se měl na kurzarbeit změnit dle Havlíčka nejpozději v říjnu, program zatím zrušit nechce

Středula: Nesmí vzniknout špatný zákon

Podle Středuly by Antivirus měl rozhodně zůstat spuštěn do konce roku, klidně i beze změn. Myslí si, že to byl jeden z mála programů, který byl neuvěřitelně efektivní. Také podotkl, že zaměstnavatelé program využívat nemusí. Vadí mu, že se říká, že zaměstnanci nechtějí pracovat nebo se do práce vrátit –⁠ o návratu pracovníka vždy rozhoduje zaměstnavatel nebo hygiena.

„Stále tady máme problém s koronavirem a v této chvíli přibývá zaměstnavatelů, kteří přerušují zaměstnání. Proto si myslím, že vláda zcela férově a dobře rozhoduje, protože ochraňuje zaměstnavatele před něčím, proti čemu jsme ve světě ještě nenašli žádnou protilátku,“ pochválil krok kabinetu Středula.

Legislativní změna směrem ke kurzarbeitu je podle něj reálná k 1. lednu příštího roku. „Nesmí vzniknout špatný zákon,“ upozornil.

Dřív než v září změna nepřijde

Zákonná změna k zavedení kurzarbeitu se podle Havlíčka nedá stihnout dříve než v září, a i tak bude muset být proces velmi rychlý. Naznačil, že by o něm Poslanecká sněmovna mohla rozhodnout ve stavu legislativní nouze.

Program by měl zatím fungovat do konce srpna, než by se schválila nová legislativa, protože není podle Havlíčka možné program úplně vypnout. Změnit by se mohlo ale stávající nastavení Antiviru, aby se více podpořili lidé, kteří pracují.

Havlíček dále řekl, že je nutné udržet příspěvek typu A pro případ lokálních ohnisek nákazy koronavirem, kde by musel být přerušen provoz. Příspěvkem typu A dorovnává stát 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.