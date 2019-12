Důchodci dostanou od ledna přidáno, průměrně budou mít víc než 14 300 korun

Téměř dva a půl milionu důchodců dostane od 1. ledna přidáno v průměru 900 korun měsíčně. Zajistí to pravidelná valorizace penzí a také zákon, který v září schválili poslanci. Průměrná částka tak od středy stoupne na víc než 14 300 korun. Vláda chce, aby důchody rostly i v roce 2021. A to o dalších minimálně sedm stovek. Zda to pokryje zákonná valorizace, zatím není jasné. Průměrný důchod má podle plánu vlády přesáhnout napřesrok 15 tisíc korun.