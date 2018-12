Důchody od ledna vzrostou průměrně o 900 korun. Na penze už jde skoro půl bilionu

Průměrná penze postupně roste i v průběhu roku, kdy vláda důchody zpravidla nezvyšuje. Zatímco v březnu dostávali senioři necelých 12 350 korun, v listopadu to bylo už přes 12 400. Do penze totiž postupně odcházejí lidé, kteří většinou mají nárok na víc peněz než ti, kdo z větší části pracovali před listopadem 1989.

„Samozřejmě, že důchodci mají vyšší náklady například na léky, a to by mělo do budoucna být zohledňováno ve výši důchodů,“ míní předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Podpoříme jakýkoli růst, teď je na vládě, aby na to sehnala peníze,“ říká místopředseda SPD Radim Fiala.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozorňuje, že už nyní si vláda na rok 2020 naplánovala další miliardové výdaje, třeba zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun. „Což bude znamenat dalších 9 miliard, takže toto všechno musíme vybalancovat, včetně závazků z koaliční smlouvy,“ podotýká Schillerová.