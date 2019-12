Babiš zatím nechce zavést přenesenou daňovou povinnost. Hodlá přesvědčit Brusel, aby mu prodloužil výjimku

„To jsou obrovské změny a nebudeme otravovat podnikatele s nějakými změnami, když by to bylo na tak krátký čas,“ řekl premiér. Proto zaúkoloval ministryni financí, aby vyjednala prodloužení výjimky. Česko totiž může zavést reverse charge až po schválení zákonů ve sněmovně. Tedy nejdřív od roku 2021. „Pokud to nebude prodlouženo, tak na ten rok to určitě nemá smysl,“ dodal Babiš.

Pro Andreje Babiše byl dlouhá léta boj za reverse charge, tedy přenesenou daňovou povinnost, absolutní prioritou jeho evropské politiky. Sliboval si od ní výrazné omezení daňových úniků. Stát plánoval díky omezení daňových podvodů získat do rozpočtu pět miliard ročně. Česko si letos v listopadu vyjednalo výjimku do poloviny roku 2022. Nový systém ale zatím nezavede.

Vyjednávání o reverse charge trvala v Bruselu dlouhých pět let, zaměstnávala desítky úředníků a mnohé instituce: Evropskou radu, Evropskou komisi i Evropský parlament. Česku nakonec ustoupila celá řada zemí. Vyjednavačům se podařilo získat podporu například Nizozemců, Němců, Maďarů, Slováků a mnoha dalších.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce v Bruselu začít o prodloužení výjimky pro reverse charge vyjednávat v lednu. Požadovat bude minimálně další tři roky. „Nepočítali jsme, že o to budeme pět let bojovat a nepočítali jsme, že když ten boj skončí, takže nám z té lhůty zbyde tak málo,“ řekla.

Pokud by Česko reverse charge nakonec nezavedlo, byla by to velká rána pro českou důvěryhodnost a reputaci, uvedl zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský. Podle něj by to poškodilo obraz českých vyjednavačů na dlouhá léta.

ODS a TOP 09 kritizují postup premiéra

Většina opozičních stran přístup premiéra k reverse charge kritizuje. „Evropská unie mu vyšla aspoň na dva roky vstříc, ustoupila mu a v tuto chvíli se evropští politici dozví, že to Andrej Babiš přesto nevyužije,“ uvedl ekonomický expert ODS, poslanec Jan Skopeček.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se domnívá, že premiér naštval většinu partnerů v Evropské unii.

Ministerstvo financí zvažuje, že zákony zavádějící reverse charge nakonec do sněmovny pošle. Začaly by ale platit až ve chvíli, kdy si Česko výjimku vyjedná.