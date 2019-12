Obce chtějí více peněz z daní. Aby zastavily vylidňování, omezily by i příjmy největších měst

Nové povinnosti, které něco stojí

Obce a některé kraje chtějí přidat peníze také proto, že na ně vláda přenáší nové povinnosti, a ty něco stojí. Předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová (ODS) připomněla, že starostům a obcím neustále rostou náklady.

„Rostou jim v souvislosti s tím, že stát na ně postupně převádí řadu dalších povinností, zavaluje je neustálou byrokracií. Oni už tu práci sami nestíhají a musí si najímat další pracovníky.“

„Slibujeme si od toho, že obce mohou investovat do občanské vybavenosti, do dostupnosti služeb, zvyšovat kvalitu své infrastruktury, třeba stavět místní komunikace,“ uvedl předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN).

Ministerstvo má výhrady

Jenže resort financí má k návrhům výhrady. Zvýšit příspěvek na žáka odmítla před několika lety sněmovna, a o tom pro seniory se teprve bude debatovat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připomíná, že v republice je více než šest tisíc obcí. Pokud by se mezi kritéria vložil i počet seniorů, který se v čase vyvíjí, bylo by to administrativně náročné.

Zatímco u obcí resort financí úpravy odmítá, krajům změny rozpočtu slíbil. Kraje požadují úpravy i proto, že pro ně se pravidla přerozdělování peněz dvacet let neměnila. Jenže struktura obyvatel ano, například ve Středočeském kraji jich teď žije o 20 procent víc, na severní Moravě o pět procent méně. Ideální by podle hejtmanů bylo, pokud by se daně přepočítávaly každý rok.