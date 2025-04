SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 17. dubna

Do Česka poprvé v historii neproudí ruská ropa, rozšíření západního ropovodu TAL je hotové, řekl ve čtvrtek premiér Petr Fiala (ODS). Tuzemsko je tak po více než šedesáti letech nezávislé na ropovodu Družba. První zvýšené dodávky suroviny jiné provenience než ruské už dorazily z italského tankoviště v Terstu na Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud zamíří do litvínovské rafinerie.

Pracovní verze auditu digitalizace stavebního řízení potvrdila, že projekt měl zpoždění ještě před nástupem současné vlády, řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN). Ministerstvo pro místní rozvoj také na začátku nezaměstnalo dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě když úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová (ANO). Dostálová se závěrem nesouhlasí. Konečná verze auditu by mohla být hotová v rámci dnů.