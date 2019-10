Zdanění bank rozhodně bude, tvrdí Valachová. Vážně to poškodí ekonomiku, zní z ODS

Sociální demokraté se tedy podle něj dopouštějí faulu na svých vlastních voličích. Zdanění bank by nakonec nejvíce postihlo ekonomicky nejslabší vrstvy společnosti, a v důsledku by mohlo dojít k vážnému poškození české ekonomiky, míní místopředseda občanských demokratů.

Martin Kupka z opoziční ODS si vybírá jiné příklady, je podle něj třeba se dívat do zemí, které jsou Česku blíže. Slovensku, Maďarsku ani Polsku se dle jeho slov zavedení této daně nevyplatilo. „Znamenalo to tam například odchod bank, v jiných případech to znamenalo pokles tržeb v konkrétním sektoru a následně samozřejmě zdražení služeb,“ upozorňuje.

Valachová apeluje na klidné vyjednávání. Upozorňuje přitom na názory některých odborníků, podle nichž dochází k ochlazení ekonomiky . „Lidé od nás čekávají, že jim zajistíme dostupné sociální služby, zdravotnictví a bezplatné, kvalitní vzdělání jejich dětí. Na to musíme mít zdroje. Chceme brát tam, kde peníze jsou, velké banky peníze mají,“ je přesvědčena Valachová.

Podle Kateřiny Valachové patří taková výměna názorů ke koaličnímu vládnutí. Sociální demokraté podle jejích slov se zdaněním bank počítají, získanými penězi chtějí zajistit a posílit zdroje do budoucna. Reakci premiéra považuje někdejší ministryně školství v Sobotkově vládě za radikální.

Kupka také připomíná varování Mezinárodního měnového fondu o tom, že podobný krok by snížil atraktivitu Česka pro investory. Argumentem pro něj není ani to, že jen v minulém roce banky z vydělaných 82 miliard korun odvedly 36 miliard do zahraničí.

„Banky tady významně přispěly do státního rozpočtu nejenom zdaněním svých zisků, ale tím, že zaplatily za cenu práce svých lidí. To je významný odvod do státního pojištění,“ tvrdí Kupka a doplňuje, že banky jsou důležité i z hlediska stability České republiky.

Vládní hnutí ANO sektorovou daň dlouhodobě odmítá. Místo zdanění bank Babiš v minulosti navrhl zvláštní fond, do něhož by banky přispěly sedmi miliardami. V září podepsali zástupci vlády memorandum o vzniku fondu se čtyřmi největšími bankovními institucemi.