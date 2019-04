Pomohlo by, zní ve firmách, které vyvážejí zboží do Evropy. Většina Čechů však euro nechce

Většině vývozců by společná měna pomohla. „Tím, že všechny naše vstupy jsou v korunách a tržby realizujeme v euru, znamená to, že jsme velmi náchylní na výkyv měnového kurzu,“ uvedla například výkonná ředitelka výrobce nábytku společnosti Techo Alžběta Procházková Šimonková.

Premiér Babiš loni v květnu uvedl, že český vstup do eurozóny, a tedy přijetí společné evropské měny euro, pro něj není prioritou a že je spokojený s českou korunou. Společná evropská měna euro byla podle Babiše v případě Řecka a Itálie experimentem. Babiš také podotkl, že bude Slovensku držet palce, aby nemuselo platit řecké a italské dluhy.

Právě Slovensko, které vstoupilo v roce 2004 do EU (celkem šlo o deset zemí), zavedlo euro od roku 2009. První eura si z bankomatu vybral tehdejší premiér Robert Fico – za asistence médií a skoro celé vlády.

„Bylo to vnímané jako ten potenciální vrchol. Nejen že jsme doběhli země jako Česko, co se týká vstupu do Evropské unie, do NATO, ale dokonce se nám podařilo je nějakým způsobem předběhnout,“ uvedl analytik Institutu ekonomických a společenských analýz (INESS) Martin Vlachovský.

Aktuálně je podle různých průzkumů pro euro asi 70 procent Slováků. Naopak v Česku je proti přijetí eura více než 70 procent občanů.