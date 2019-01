Vůbec, jednou, dvakrát. Tolikrát ČNB letos zvedne úrokové sazby, odhadl guvernér Rusnok

Rusnok v pořadu zároveň uvedl, že „přijetí eura není na dohledném horizontu“ a nediví se, že nikdo z politiků nechce žádné fixní datum stanovit.

Ministerstvo financí a Česká národní banka loni v prosinci opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny, tedy přijetí eura.

Guvernér ČNB to zdůvodnil dvěma hlavními důvody. Stále existuje poměrně velký odstup mezi ekonomickou úrovní Česka a jádra eurozóny, přestože se naše přibližování stále vyvíjí správným směrem. V této souvislosti zmínil, že od doby krize se vnitřní rozdíly mezi zeměmi eurozóny zvyšují namísto toho, aby se sbližovaly, jak se počítalo, že tomu tak bude díky společné měně. Uvedl příklad Portugalska vůči Lucembursku. „Dokonce je dnes vysvětleno, proč se to těžko může dít. Protože přizpůsobovací mechanismy se omezily, protože není možnost kurzového přizpůsobení pro ty slabší země.“

Druhý důvod je institucionální. Eurozóna se výrazně změnila od doby, kdy jsme „hlasovali v referendu, že se staneme součástí“ (referendum v roce 2003 rozhodlo o tom, že Česko vstoupilo v květnu 2004 do Evropské unie, součástí vstupu byl tehdy i časově blíže neurčený závazek přijmout euro). Rusnok připomněl, že eurozóna je nyní úplně jiná, jednak co do počtu členů, jednak co se týče různých závazků, které na sebe vzala při záchraně některých ekonomik.

Například současný premiér Andrej Babiš (ANO) řekl v červenci roku 2017 agentuře ČTK, že „eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese. My kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy euro, musíme ručit.“