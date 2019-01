Pokud eurozóna neodstraní své zásadní vady, nemá smysl do ni vstupovat, soudí ekonom Kysilka

Připomněl ovšem, že ani my v české ekonomice ve vládních rozpočtových politikách nejsme schopni naplnit základní princip toho, abychom mohli vstoupit do eurozóny.

Účast v Mechanismu směnných kurzů II (ERM II) musí trvat minimálně po dobu dvou let. Předpokladem úspěšného setrvání je pohyb kurzu v rámci rozpětí plus minus patnáct procent od centrální parity, kterou vyhlašuje vláda, případně centrální banka jako základní kurz domácí měny vůči euru. Nemělo by ale dojít k devalvaci této parity nebo k nadměrným tlakům na kurz.

Kritérium konvergence úrokových sazeb stanoví, že dlouhodobé úrokové sazby, tedy výnosy z dluhopisů se zbytkovou splatností deseti let, nesmí být o více než dva procentní body vyšší než ve třech státech s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability. Roční průměrné dlouhodobé úrokové sazby Česka se prakticky od konce roku 2014 podle zprávy pohybují pod jedním procentem, takže je kritérium plněno s rezervou.

Bez široké shody na tomto principu nemá podle něj cenu o vstupu do eurozóny vůbec uvažovat, zdůraznil bývalý viceguvernér ČNB a garant ekonomického programu KDU-ČSL a STAN.

Země eurozóny se podílejí na záchranném mechanismu ESM, který má pomáhat státům, co budou mít problémy se splácením svých závazků.

Babiš v červnu řekl agentuře ČTK, že „eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese. My kdybychom tam vstoupili, tak musíme zaplatit dvě miliardy euro, musíme ručit,“ uvedl.

Bývalý viguvernér ČNB se domnívá, že ačkoliv je vad a nedostatků v eurozóně řada, jsou řešitelné. „A pokud to řešení postoupí do nějaké rozumné úrovně, pak má smysl vážně uvažovat o vstupu do eurozóny,“ řekl. Důvodem je podle něj to, že exportně silné země na tom, že platí eurem, významně vydělaly, „protože jim neuvěřitelně pomáhá k exportní expanzi, vysoké zaměstnanosti, růstu HDP a k celkovému blahobytu a prosperitě“.

Podle Kysilky musí mít eurozóna jasná pravidla, za co ručí, za co neručí a jak se řeši problémy jednotlivých zemí. Podotkl, že ta pravidla tady kdysi existovala a byla hrubě porušena. Pakt stability tehdy jako jedni z prvních porušili Němci a Francouzi.

Velmi rozdílné názory na euro a jeho případné přijetí mají i sami členové vedení České národní banky.

Například člen bankovní rady Oldřich Dědek, bývalý Pan euro, je přesvědčen o jeho výhodách. Domnívá se také, že pokud Česká republika vstoupí do eurozóny, za dluhy cizích států ručit nebude, protože to neumožňují unijní smlouvy. Proto považuje argument Babiše za chybný. Za hlavní výhody společné měny považuje to, že euro odstraňuje kurzová rizika a zjednodušuje platební styk.

Naopak viceguvernér ČNB Mojmír Hampl například zmiňuje, že Česku „chybí příběh“, proč euro přijímat, jaké jsou paradoxy eurozóny a jak je to s tím slovenským ekonomickým zázrakem. Dochází pak k závěru, že „vstoupit do eurozóny obecně je pro zemi našeho typu, našeho měnového založení a naší peněžní historie krajně problematická úvaha. Byla jí vždy. Dnes ale o to víc.“