ČNB zvedla znovu sazby a zhoršila odhad růst ekonomiky. Čeká se další zdražení hypoték.

V kontextu vývoje tuzemské ekonomiky jsou tak současné kroky ČNB ve směru utahování měnové politiky podle analytiků žádoucí. Inflace zrychluje a v příštím roce by měla překonat tříprocentní hranici. „Zrychlení cen sice půjde částečně na vrub nabídkovým vlivům, jako jsou ceny energií a potravin, které jsou z pohledu centrální banky méně podstatné, zrychlit by však měla dále také jádrová inflace z titulu svižného růstu mezd spojeného s přehřátým trhem práce,“ upřesňuje Seidler.

Zvyšování sazeb České národní banky a zároveň i očekávání dalšího zvyšování se promítá především do tržních sazeb delších splatností, které se tak v posledních měsících dostaly na nejvyšší úroveň za posledních sedm let, tedy od roku 2011. To se tak bude zároveň promítat i v sazbách úvěrů na bydlení.

„Nadále platí, že největší poptávka ze strany žadatelů je o hypoteční úvěry s dlouhodobou fixací. Hypotéky s fixací na 8, 10, 15 respektive 20 let dnes tvoří již dvě třetiny ze všech nově poskytnutých hypotečních úvěrů. Vzhledem k tomu, že Češi hypotéky splácejí v průměru 15 až 20 let, dávají jim takto dlouhodobé fixace jistotu stabilní výše splátky a neměnné sazby v zásadě po celou dobu splácení,“ říká manažer hypoték České spořitelny Radek Vachulka.

Hypotéky s fixací na jeden či dva roky tak zůstávají beze změny s úrokovou sazbou ve výši 4,19 %. Fixace na pět let má od 15. listopadu namísto úrokové sazby 2,99 % sazbu 3,19 %, na deset let místo 3,09 % už 3,39 %. A například u nejdelší, dvacetileté fixace bude platit namísto dosavadních 3,69 % sazba ve výši 3,99 %.

ČNB od 1. října 2018 rozšiřuje svá doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (ukazatel DTI). Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (ukazatel DSTI).

Zpřísněním kritérií centrální bankéři podle Korce odstřihli od možnosti získat hypotéku minimálně pětinu zájemců. A upozorňuje, že radovat se ale nemohou ani ti, kteří už hypotéku mají. Zvlášť jestli využili extrémně nízké hypoteční sazby minulých let.

Průměrná úroková sazba u hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v září vzrostla na 2,57 procenta. „Na konci roku by se pak mohla pohybovat už okolo tří procent a nejspíš i nadále poroste. To by výrazně zasáhlo rozpočet mnoha rodin, protože by se jim výdaje na bydlení po skončení aktuálního fixačního období zvýšily o tisíce korun měsíčně. Ne každý je však na to připraven, dostatečné rezervy má jen minimum z nich,“ upozorňuje Korec.