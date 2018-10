V září se na hypotékách sklidilo 21 miliard korun. Období žní však končí

Další růst sazeb nastane podle analytiků i v roce 2019. Česká národní banka totiž bude pokračovat ve zpřísňování své měnové politiky. V důsledku toho budou bankám dále zdražovat zdroje krytí hypotečních úvěrů.

„Zmíněná dvanáctiměsíční sazba PRIBOR se do konce roku 2019 zvýší až ke tříprocentní úrovni. Ruku v ruce s tím bude stoupat průměrná sazba hypoték. Do konce roku 2019 se dostane do pásma 3,75 až čtyř procent,“ míní Kovanda. Hypotéka se tak zřejmě opět stane podle něho „luxusním“ produktem, na který podstatná část tuzemských domácností bude muset zapomenout.