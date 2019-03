Poslední vlna dotací na výměnu starých kotlů odstartuje v dubnu. Uhlí už podporu nemá

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji budou mít navíc domácnosti možnost využít takzvané kotlíkové půjčky. Bezúročné půjčky si mohou vyřídit v obci a v kombinaci s kotlíkovou dotací z ní výměnu kotle zaplatit.

„Žadatel nemusí mít na účtu ani korunu, aby si mohl říct o kotlíkovou dotaci. A pak ten zbytek může splácet bezúročně až deset let. Takže je to velká možnost třeba i pro lidi, kteří zatím váhali, protože neměli našetřeno na koupi kotle. A dneska to můžou udělat bez problémů,“ poznamenal ministr. S administrací žádosti, které se někteří lidé také obávají, by měl pomoci specialista, kterého obce pro tento účel zajistí.

Největší zájem byl zatím o dotace na tepelná čerpadla

Do konce září kraje musejí výzvy vyhlásit a do konce října spustit příjem žádostí. Karlovarský kraj výzvu vyhlásí už prvního dubna.

„Výzvu zveřejníme na krajských internetových stránkách, na úřední desce, v Krajských listech, obešleme také města a obce v regionu. Žadatelé si budou moci předem od 15. dubna vyplnit elektronickou část žádosti a být připraveni, až 1. července spustíme příjem žádostí,“ přiblížila karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Středočeský a Olomoucký kraj chtějí začít přijímat žádosti hned v prvním červnovém týdnu. Moravskoslezský by měl začít v květnu.

Částku, kterou kraje mohou pro své obyvatele získat, a počet kotlů na výměnu stanovilo ministerstvo. Kraje si ale určí finální podobu dotací. Žádosti lidé budou směřovat na svůj krajský úřad.