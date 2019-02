Evropa předvídá zpomalení ekonomiky. Objevil se další signál, výroba v Německu poklesla

Nejhůře se v prosinci vedlo v Německu stavebnímu sektoru, kde aktivita klesla o 4,1 procenta, a to nemohl slabý růst zpracovatelského sektoru o 0,2 procenta vyrovnat. Zlepšila se ale situace v automobilovém sektoru, který měl v předchozích měsících problémy přizpůsobit se přísnějším emisním normám. Jeho produkce v prosinci stoupla o víc než sedm procent.

Komora nicméně dodala, že obchodní morálka v domácích odvětvích v čele se stavebnictvím a službami zůstává na poměrně vysoké úrovni. Na dotaz, co vnímají jako největší hrozbu pro budoucí podnikání, většina společností poukázala na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Kromě komplikující se situace v mezinárodních obchodních vztazích rostou některé velké evropské ekonomiky pomaleji, než se čekalo, a to třeba kvůli problémům výroby automobilů v Německu, sociálnímu napětí ve Francii a nejistotám kolem italské fiskální politiky.

Pro rok 2020 nyní komise předpokládá v celé EU hospodářský růst na úrovni 1,7 procenta (na podzim to bylo 1,8 %), v eurozóně 1,6 procenta (na podzim 1,7 %).

Hospodářské základy Evropy jsou podle něj nadále pevné a dobré zprávy se týkají například míry zaměstnanosti či příznivého investičního prostředí. Ve druhé polovině letošního roku a v roce příštím by měl růst ekonomiky opět začít nabírat rychlost, doplnil komisař.

Mzdy ve veřejném i soukromém sektoru si pravděpodobně udrží rychlé tempo růstu a budou i nadále podporovat soukromou spotřebu. Vzhledem k rekordně nízké míře nezaměstnanosti ke konci roku 2018 by se ale měla výrazně zpomalit tvorba pracovních míst.

Tempo 2,9 procenta by si Česko mělo podle ní udržet i letos, v roce 2020 pak má zvolnit na 2,7 procenta. Hospodářství loni táhla především domácí poptávka. Zásadně se také zvýšily investice, zejména v prvním pololetí, a to jak díky zpracovatelskému průmyslu i s rozmachem veřejných investic podporovaných z fondů EU. Soukromou spotřebu povzbudil rychlý růst mezd a rekordní zaměstnanost.

Prudký pokles cen energií a pomalejší růst cen potravin zpomalily na konci roku 2018 inflaci v zemích platících eurem. Ta tak byla v roce 2018 v průměru 1,7 procenta, o rok dříve to bylo 1,5 procenta. Vzhledem k vývoji cen ropy očekává nyní EK pro rok 2019 v eurozóně růst spotřebitelských cen o 1,4 procenta a mírné zvýšení na 1,5 procenta o rok později. V celé EU čeká letos komise inflaci 1,6 % a o rok později 1,8 %.

Hospodářské expanzi má nadále pomáhat nárůst veřejných investic, i když méně než v roce 2018, kdy byla jejich míra mimořádně vysoká. Vývoz a dovoz by měly do roku 2020 mírně a obdobným tempem růst a dopad zahraničního obchodu na vývoj hrubého domácího produktu by tak měl být neutrální.

Kombinace velmi nízké nezaměstnanosti a nízkého poměru počtu uchazečů o práci na jedno volné místo – obě kategorie jsou v ČR v rámci EU nejnižší – by mohla stimulovat podniky k vyšším investicím do strojů, což by se ve střednědobém horizontu mohlo projevit v růstu produktivity.

Míra inflace by se měla v letech 2019 a 2020 pohybovat na dvouprocentním inflačním cíli České národní banky. Hlavním proinflačním faktorem zůstává rychlý růst mezd, EK přitom očekává, že inflační tlaky plynoucí z cen energií ustoupí.