Grafy roku 2018 očima ekonomů: Nejsou lidi, doba levných peněz končí a ekonomika si potřebuje oddechnout

Česká republika se tak i letos chlubí nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii a vezmeme-li věkovou skupinu do 25 let, je před námi pouze Německo. Naopak průměr v eurozóně je třikrát vyšší.

„Vysoká nezaměstnanost mladých nedává spát nejednomu politikovi. Nejvíce se s ní potýkají jižní státy EU, kde se během reforem proběhlých na začátku dekády zvýšil rozdíl mezi nezaměstnaností a nezaměstnaností mladých více než dvakrát. Duální trh práce jim tak generuje čím dál větší mezigenerační rozdíly, které probíhající konjunktura maže jenom nedostatečně,“ líčí situaci Junicke.

Jinak je to naopak v zemích, jako je Německo nebo Dánsko. „Ty mají velice silnou politiku na pomoc mladým na trhu práce, a tak nezaměstnanost lidí do 25 let kráčí ruku v ruce s obecnou mírou nezaměstnanosti bez ohledu na to, v které fázi cyklu se ekonomika právě nachází. A v České republice, podobně jako na Slovensku, to jsou pak především mladí lidé, kteří se stávají výherci v případě, že ekonomika dobře šlape,“ vysvětluje Junicke.

Na druhou stranu však dodává, že jsou pak také první, na koho práce nezbyde v době recese. Tu ale prozatím ekonomové neočekávají. „Solidní vývoj vnějšího prostředí indikuje, že k výraznějšímu zpomalení v horizontu příštího roku nedojde. A do té doby budou tedy zaměstnavatelé o nové zaměstnance muset bojovat,“ uzavírá Junicke.

Doba levných peněz končí

Úrokové sazby rostou a objem hypoték klesá. Spolu s menším množstvím nejen hypotečních úvěrů se tak vytváří méně peněz. A s tím naopak roste strach z přiškrcení finančních kohoutů, vysvětluje hlavní ekonom Roklen Dominik Stroukal, proč považuje za zásadní událost roku 2018 vývoj hypotéční úrokové sazby a hypoték jako takových.

Česká národní banka se po celý rok 2018 setrvale snažila omezit množství úvěrů a tím i množství nových peněz, které skrze nové půjčky banky vytváří. V Evropě byla ve svém úsilí dokonce nejrazantnější ze všech centrálních bank. „Snaha krotit inflační tlaky ale může propíchnout bubliny, které nafouknulo devět let trvající úsilí o pumpování více nových peněz do ekonomiky. Žijeme totiž ve světě, který se stal doslova závislý na nových úvěrech. Skrze úvěry vznikají peníze, které utrácíme, čímž zvyšujeme ceny všeho, co si zrovna kupujeme,“ konstatuje Stroukal.