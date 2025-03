EU je jen nákupčí, míní Pilný. Musíme prohloubit vnitřní trh, říká Pilip

Podle něj by Evropa měla také hledat nové obchodní partnery, protože „minimálně na čtyři roky se Spojené státy stávají velmi málo věrohodným obchodním partnerem“. „Počítejme s tím, že éra Trumpa může být určitou odchylkou, ale je znamením toho, že význam Evropy pro Spojené státy se snižuje, a to bude dlouhodobá tendence,“ domnívá se Pilip.

Nemáme vlastní inovace, varuje Pilný

Pilný upozornil, že významná přidaná hodnota na poli umělé inteligence (AI) a v dalších oblastech se koncentruje mimo Evropu. „Mluví se o tom, kolik Spojené státy vydávají na Evropu, ale už méně se mluví o tom, že za rok se inovace objeví na normálním trhu,“ prohlásil. Dodal, že Evropa se stala nákupčím a nemá vlastní inovace.

Podle Pilného chybí inovace i v Česku a peníze nesměřují do projektů, které by mohly posunout místní ekonomiku do oblasti přidané hodnoty. „Něco tady vytvoříme, ale někdo v Evropě nebo jinde si to prodá za vlastní ceny,“ sdělil.