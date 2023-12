Lékaři v nemocnicích zahájili protest, čekají na podpis dohody o odměňování

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze vypověděla přesčasy čtvrtina lékařů. Omezená je plánovaná péče, podle mluvčí Marie Heřmánkové se to ale dotkne jen desítek případů. „Měla jsem možnost mluvit s řadou pacientů na oční klinice, nikdo z nich neměl problém s objednáním a ošetřením. Řada z nich sem dochází na pravidelné oční aplikace, které se musí provádět jednou za tři, čtyři měsíce, tak spíš vyjádřili obavu, jak to bude v dalším období,“ popsala situaci redaktorka ČT Alžběta Kvitová.

Lékaři zahájili protest, i když je dohoda o růstu platů a mezd na stole. „Zatím rozhodně neplánuji odvolávat výpověď z přesčasové práce. V tuto chvíli zatím není domluveno vůbec nic. Je jakýsi ústní příslib pana premiéra,“ poznamenal Martin Mareš, lékař z II. interní kliniky gastroenterologické Fakultní nemocnice Olomouc.

Dodatek k úhradové vyhlášce

Premiér Petr Fiala ve čtvrtek lékařům slíbil 9,8 miliardy korun na odměňování, má jít o dodatek k úhradové vyhlášce a tím pádem závazný pro všechny nemocnice, řízené státem i krajem nebo soukromé.

Podle bývalého ministra zdravotnictví a předsedy představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluka Němečka (SOCDEM) ale není takové řešení proveditelné. „V průběhu příštího týdne narazíme na to, že z hlediska právního státu to není možné udělat,“ poznamenal. „V tuto chvíli nevím, co to pro nás jako pro nemocnici stran závazků a změn, které bude nutné přijmout, znamená,“ poznamenal ředitel nemocnice Kyjov Jiří Vyhnal.

Lékaři také žádali změnu systému postgraduálního vzdělání a také úpravu počtu přesčasových hodin. Novelu zákoníku práce ve čtvrtek ve zrychleném řízení schválila sněmovna, v lednu by měla platit.