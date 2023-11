Nemocnice neomezí akutní péči kvůli vypovězeným přesčasům. Některé zkrátí provoz ambulancí a zruší plánované operace

Nemocnice ve Zlínském kraji se podle ředitelů pokusí i přes omezení zvládnout co nejvíce plánovaných operací, pacienty budou o situaci informovat.

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně podaly výpověď z přesčasů dvě třetiny lékařů. „U méně závažných případů, které končí například na urgentním příjmu, je nutno počítat s delšími čekacími dobami,“ řekl předseda představenstva Jan Hrdý. Nemocnice se podle něj pokusí v maximální možné míře zajistit také plánovanou péči. Čekací doby na operace jsou po covidu stále dlouhé. „Jak to bude přísun akutních pacientů dovolovat, chceme ji zabezpečit v maximální možné míře. Prioritu bude mít onkologická operativa,“ řekl Hrdý. Dvě třetiny lékařů vypověděly přesčasy i v Uherskohradišťské nemocnici , v Kroměřížské asi patnáct procent a ve Vsetínské třicet procent.

Na Vysočině v Nemocnici Jihlava se k protestu připojila víc než polovina lékařů. „Do stávky se zapojilo celé anesteziologicko-resuscitační oddělení. Má to tak dopady na všechna oddělení nemocnice,“ řekla mluvčí Monika Zachrlová. Dodala, že od prosince jsou omezené plánované výkony a operativa. Onkologických pacientů se situace nedotkne.

Naopak ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nebo IKEMu ale i plánovaná péče zůstane většinou zachovaná. „Většina klinik zajistí beze změn i elektivní péči. Omezení je možné čekat jen u chirurgických oborů, počty a spektrum v tuto chvíli nelze přesně určit, protože to bude záležet na objemu akutní péče,“ řekla mluvčí Markéta Šenkýřová.

V jihomoravské Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně odmítá od prosince sloužit přesčasy přes třicet procent lékařů. „Největší podíl je na největších klinikách. Pro stanovení služeb na měsíc prosinec jsme preferovali zajištění lůžkové a právě akutní péče, která tak bude zajištěna. Je možné, že dojde k omezení elektivní péče, míra tohoto omezení však také záleží na dalších faktorech,“ řekl mluvčí nemocnice Jiří Erlebach. Třetina lékařů odmítla pohotovosti i ve FN Brno. „Odmítají sloužit lékaři napříč všemi odděleními nemocnice,“ řekla vedoucí Oddělení komunikace Lenka Martinková.

Krajská Nemocnice Znojmo měla do minulého týdne uzavřenou dohodu na přesčasovou práci se 175 lékaři z celkových 203. „V tuto chvíli evidujeme dvaačtyřicet procent podaných výpovědí. Nejvíce na chirurgickém oddělení, následně na ARO a pak na interním oddělení. Máme ale také pracoviště, kde neevidujeme žádnou výpověď. Nemocnice plně zajistí akutní péči,“ sdělila mluvčí Petra Veselá.

Zhruba čtyři stovky z devíti set lékařů odmítly sloužit přesčasy ve FN Hradec Králové. „Převedli jsme některá pracoviště od 1. prosince 2023 do směnného provozu, aby byla v plném rozsahu zajištěna pro pacienty akutní, centrová a onkologická péče. Převedení do směnného provozu také současně zmírňuje dopad vypovězení práce přesčas ze strany lékařů do oblasti neakutní péče, ve které od prosince dojde k omezení části plánovaných operací a vyšetření,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Třetina lékařů vypověděla přesčasy ve FN Ostrava. „Co se týká plánovaných a odložitelných operací a vyšetření, u části pacientů dojde k posunutí termínu. Onkologická a neodkladná péče bude zajištěna v plném rozsahu,“ ujistila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Ve FN Olomouc je nejvíc postižené novorozenecké oddělení na Gynekologicko-porodnické klinice, tam podadalo výpověď z přesčasů přes osmdesát procent lékařů. „Na tomto oddělení ovšem k omezení nedojde, lékaři pracují na směnách,“ poznamenal mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Karlovarská krajská nemocnice provozující zařízení v Karlových Varech a Chebu, eviduje výpovědi přesčasů asi od třicítky lékařů z více než tří set. „Akutní péče poběží, plánované výkony nerušíme. Jediné omezení, která nastane, bude v době vánočních svátků, kdy se zavře lůžková část dětského oddělení,“ řekla mluvčí Markéta Singerová.

S výpadky v poskytované péči nepočítá ani Krajská nemocnice Liberec, všechny operace plánované na prosinec jsou zajištěny. „Nezasáhne to žádnou péči. Problémy na oddělení ORL budeme pokrývat službami v jablonecké nebo liberecké nemocnici společnými silami,“ řekl manažer nemocnice Václav Řičář.