Výpovědi přesčasů podají i mnozí starší lékaři. Třeba v Boskovicích tak chtějí podpořit ty mladé

Doma má navíc tři malé děti a přiznává, že skloubit práci s rodinou je náročné. I proto nyní plánuje podat výpověď z přesčasů. „Budu chodit do práce pouze v běžnou pracovní dobu. To znamená od sedmi do půl čtvrté,“ řekl.

Nejvíce času stráví v ambulanci, některé dny jsou ale náročnější. Kromě rutinních vyšetření musí totiž také na operační sál. A to klidně i dvakrát za jednu službu. „Třeba se stane, že po takové službě máte druhý den celý program na sále – čtyři pět operací. A to je opravdu hodně náročné,“ přiblížil Vybíral.

Traumatolog Martin Vybíral pracuje jako lékař už devět let, momentálně v Uherském Hradišti. Ačkoliv má svou práci rád, přiznává, že po 24hodinových směnách bývá vyčerpaný. Požaduje proto lepší pracovní podmínky, jako je třeba dostatek času na odpočinek po službě. Stejně jako další kolegové i on plánuje podat výpověď z přesčasů.

V boskovické nemocnici museli nyní přeložit plánované operace kvůli rekonstrukci rozvodů. Kvůli chystaným výpovědím hrozí, že se k nim nebudou moct vrátit ani v prosinci, kdy zedníci zmizí. Na závěr roku je totiž bojkot dohod naplánovaný. „Mohlo by to znamenat, že nebudeme mít dostatek lékařů pro nějakou činnost – ambulance nebo odpolední služba,“ poznamenal jednatel Nemocnice Boskovice Miloslav Kavka. Důvody protestu chápe, poukazuje ale na personální krizi.

Protesty vyvolala plánovaná ministerská novela, která měla dlouhé přesčasy ukotvit v zákoníku práce. Nyní resorty zdravotnictví i práce couvají a zabývají se připomínkami, aby prosincové akci předešly. „Ředitelé jsou připraveni zajistit emergentní provoz, urgentní příjmy, jsou připraveni zajistit to, aby nedošlo k ohrožení jakéhokoliv pacienta na zdraví nebo na životě,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Situaci řeší také samosprávy, v listopadu čeká Boskovice opozicí vyvolané mimořádné zastupitelstvo. Řešit bude možný převod městské nemocnice pod Jihomoravský kraj. Od něj si město slibuje robustnější systém a případnou výpomoc přespolních lékařů.

Další jednání

Do iniciativy „Lékaři jsou jenom lidi“ se v regionu zapojí stovky zdravotníků. V nemocnicích v Uherském Hradišti a ve Zlíně, které oslovila ČT, plánuje podat výpověď z přesčasů přibližně polovina lékařů, kterých se týká novela zákoníku práce. Nejméně polovina lékařů sloužících přesčasy je chce odmítnout také v některých brněnských nemocnicích a ve Vyškově.

Je ale možné, že čísla ještě porostou. Podle mluvčích mohou lékaři tento úmysl oznámit až do konce listopadu. „Situace v našich krajských nemocnicích se den ze dne mění. Souvisí s tím také to, že nadále probíhá jednání na vládní úrovni. Vláda komunikuje s lékaři, takže uvidíme, jaký to bude mít výsledek,“ podotkla mluvčí krajského úřadu Jihomoravského kraje Alena Knotková.

„Jasně jsme definovali, že část peněz, které jdou do zdravotnických zařízení, které vedou k vyšším úhradám pro zdravotnické zařízení, musí jít do mezd. Ta suma, která musí jít do mezd, je ve výši 6,8 miliardy,“ uvedl Válek. Lékaři se však obávají, že tyto peníze nepůjdou do základních platů a zůstane na libovůli ředitelů, kdo a za co je dostane.