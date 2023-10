Nemocnice dostanou na příští rok navíc 6,8 miliardy korun. To není řešení, reaguje zástupce lékařů

„K žádnému zásadnímu posunu jsme nedospěli. Shodli jsme se jen na tom, že je třeba ukotvit čtyřiadvacetihodinové pobyty lékaře v práci. A to z důvodu požadavků lékařů, ale i nemocničních zařízení, která by pro ten dvanáctihodinový systém, který je nyní legální, potřebovala až o třicet procent více personálu,“ reagoval na výsledky jednání Přáda. Další body byly podle něj na jednání bagatelizovány či smeteny ze stolu.

Válek věří, „že jsou to nabídky, které povedou k tomu, aby moji kolegové zvážili stažení těch výpovědí.“ Do budoucna se podle něj pro odměňování lékařů připraví nějaká forma kolektivního vyjednávání vyššího stupně nebo specializovaný zákon.

Podle Jurečky návrhem nevzniknou čtyřiadvacetihodinové směny, dál půjde o kombinaci směny a přesčasu. „Doba směny bude moci být maximálně dvanáct hodin, zbývajících dvanáct hodin bude moci být doplněno přesčasem,“ řekl Jurečka. Dodal, že půjde o možnost, nikoliv nařízení. Podle Válka by takové nastavení nemělo vést k nižší odměně lékařů, čehož se před jednáním lékaři obávali. Zástupce lékařů Přáda je však přesvědčen, že to snížení mzdy přinese.

To, že Válek řekl, že nemocnice dostanou v úhradové vyhlášce na příští rok navíc 6,8 miliardy na zvýšení odměn zdravotníků, podle Přády není řešením. „Nikdo negarantuje, jakým způsobem a k jakým zdravotníkům se ty peníze dostanou. Pokud je dostanete ve formě bonusů či osobního ohodnocení, můžete o ně kdykoli přijít. A hlavně jsou to peníze, které jsou nenárokové,“ zdůraznil Přáda. Při implementaci do platových tabulek by je měli dle něj zdravotníci naopak jisté.

Stahování výpovědí přesčasů je nyní málo pravděpodobné, dodal.

Protesty lékařů

Odpor části lékařů vyvolala novela zákoníku práce, která zdvojnásobila maximální počet přesčasových hodin a znemožnila sloužit čtyřiadvacetihodinové směny, které sice zákoník práce výslovně neumožňoval, v nemocnicích ale byly běžné. Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory dříve uvedli, že po vypovězení přesčasů v prosinci mohou chybět v nemocnicích lékaři až na 24 tisíc směn, výpovědi dohod podalo téměř šest tisíc ze zhruba 22 tisíc lékařů, kteří slouží v nemocnicích.

Podle nich ale nestačí vrátit zákoník práce do podoby před novelou, která platí od října, a uzákonit celodenní směny. Změny by pro ně zřejmě znamenaly nižší výdělek. V současné době tvoří až polovinu odměny lékaře peníze za služby a přesčasy.

Žádají proto také dodržení memoranda, které uzavřeli s vládou v roce 2011 po protestní akci Děkujeme, odcházíme. To mělo garantovat lékaři základní plat ve výši 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, tedy nástupní zhruba 60 tisíc korun, u nejzkušenějších až 150 tisíc korun měsíčně. Proti současnému stavu by to znamenalo nárůst podle délky praxe o padesát až pětaosmdesát procent.