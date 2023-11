Neutracené peníze z ministerstev by mohly jít na zvýšení výdělků ve veřejném sektoru, navrhla vláda odborům

„U některých věcí je potřeba to řešení finálně dotáhnout až s lednem, kdy budeme mít uzavřený rozpočet roku 2023. Uvidíme, kde nám budou zůstávat peníze, které bychom mohli opravdu zapojit, abychom mohli konkrétní profese ve veřejném sektoru cíleně podpořit,“ upřesnil Jurečka. Zmínil nepedagogické pracovníky či pracovníky v kultuře. O částkách by podle něj mělo být jasno v polovině ledna.

Ministr dodal, že k posílení rozpočtů resortů na odměny tak, aby se výdělky meziročně zvedly, vůle ve vládě je. „Vždycky, každý rok, zůstávají desítky miliard korun, které se v daném roce neproinvestují v resortech. Tyto částky je potřeba vzít a dohodnout se – a to my určitě jako vláda se chceme dohodnout, jak tyto finanční prostředky využijeme právě na podporu vytipovaných profesí ve veřejné správě,“ pokračoval. Nepředpokládá však, že by se příští rok navýšily tarify v platových tabulkách. Peníze by putovaly do odměn.