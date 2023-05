Některým zaměstnancům úřadu práce vzroste plat, oznámil Jurečka

Části pracovníků a pracovnic úřadu práce by se mohl zhruba od srpna zvednout výdělek. Přesunout by se měli do vyšší platové třídy, a to z deváté do desáté. Vyšší základ platu by mělo získat asi 3500 lidí, řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Z platové tabulky vyplývá, že by se tak plat zvedl podle délky praxe zhruba o 1700 až 2600 korun. Podle pověřeného ředitele úřadu práce Karla Trpkoše se situace na pobočkách zlepšila, lhůty pro vyřizování dávek se zkracují a příspěvky se téměř v celé ČR vyplácejí v termínu.